數碼港推動「Web3.0」產業發展　 助30名本地及海外學生實習

由數碼港學院主辦的第9屆「數碼港．大學合作夥伴計劃 2024」 以及「數碼港 Web3.0 實習計劃 2024」日前舉行結業禮，近百名海內外大學生參與創業培訓及暑期實習後，在典禮上分享學習成。今屆「數碼港．大學合作夥伴計劃」首次加入第三代互聯網 （Web3.0）元素，以培育更多 Web3.0 創新人才。

來自馬來西亞、現就讀於浙江大學商業經濟學專業的Flora Fang，看準數碼港日益蓬勃的Web3.0生態圈，特意申請到數碼港社群企業iSHANG進行實習，她表示，「iSHANG給予我很大的發揮空間，這與我過往在其他地區的實習體驗很不同，而與投資者的交流亦令我大開眼界。」

至於就讀史丹福大學生物工程學學生Allison Zhang在數碼港培育企業、研發新一代醫學成像裝置的尖思科研（Gense Technologies）實習，她說，「香港是一個極具吸引力的創科中心。數碼港作為香港的創科大本營，給予實習學生的龐大支持。在工作之餘，每周都有活動安排，讓我們更好地認識Web 3.0技術。」

數碼港主席陳細明表示，數碼港致力培育具備全球市場洞察力的新世代創科人才，旨在為香港發掘未來的金融科技人才。為配合政府促進本港 Web3.0 生態圈發展，今屆首次加入Web3.0元素，為香港培育更多 Web3.0 的優秀人才。