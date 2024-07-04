數碼港率8間社群企業參世界人工智能大會 兩初創獲選未來之星100強

人工智能是未來發展的大方向，全世界的公司都開始研發和應用人工智能。數碼港早前率領8間數碼港社群企業參與 「2024 世界人工智能大會」，為數碼港連續第二年參與該項盛事；其中兩間數碼港培育初創 Votee AI和友圖科技(YouToo Robot)更獲選為「WAIC 2024 未來之星 100 強」(WAIC 2024 Future Tech 100)。數碼港表示，成績彰顯香港在人工智能領域的創新實力和國際競爭力，將繼續與政府和業界合作，建設人工智能生態系統，促進技術交流和產業對接。 「2024 世界人工智能大會」今日(4日)在上海世博中心揭幕為期3天。活動以「以共商促共享 以善治促善智」為主題，展示前沿技術成果，探討人工智能發展新機遇，打造全球最具規模的產業生態集群。其中數碼港參與由香港貿易發展局設立的「香港館」，組織本地人工智能企業向海外市場展示香港人工智能創科成果。

另外，大會今年特設「Future Tech 100 未來 之星創新孵化專區」，挑選人工智能產業實際應用或具備短期內產業化應用潛力的創新項目。數碼港率領8間數碼港社群企業中，兩間數碼港培育初創「Votee AI」和「友圖科技」(YouToo Robot)獲選。 市場調查運用人工智能 初創「Votee AI」專注於運用人工智能和機器學習技術進行市場調查，並剛於今年 6 月推出 自主研發的廣東話大語言模型，協助機構將生成式人工智能科技結合粵語功能，應用於顧客服務等業務場景；如度身訂造的企業對消費者的市場調查、企業的軟件開發套件(plug-in SDK)、輿情監測(social listening)等。 助自行調整生產線 另一獲選初創「友圖科技」開發的智慧工業機器人程式設計軟件，打破相關領域應用技術門檻，讓沒有編程技術背景的客戶，可自行調整生產線機器人操作，加上運用3D模型庫和智慧範本；使企業掌握自動化改造能力，獨立進行機器人重新編程和產線機械調整，延長智能生產線壽命，滿足產品更新迭代，促進製造行業智慧轉型。