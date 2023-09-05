數碼港與警方合辦「狩網運動」　揭197網絡安全漏洞

網絡發展迅速，市民工作、購物、交友，甚至求職都在網上完成，方便之餘，亦有機會令網上犯罪份子有機可乘。數碼港與警務處合作舉辦首屆「狩網運動」，成功發現197個網絡安全漏洞，參與活動企業及機構中約八成存在網絡漏洞。

一成屬嚴重漏洞 四成屬高風險

「狩網運動2023」吸引60家企業及機構參與，過半是初創公司或中小企業，三成為非牟利團體及公營機構，行業涵蓋金融、科技、旅遊、醫療、教育、製造業等。網絡安全及科技罪案調查科網絡安全、法理鑑証及訓練高級警司林焯豪指，活動期間，由64位經資格審定的本地網絡安全專才為參與企業或機構協助找出漏洞及發佈漏洞報告，雖然大部分參與企業及機構都已具備固定的網絡安全措施，但仍有約八成存在網絡漏洞，而發現的197個網絡安全漏洞中，更有一成屬嚴重漏洞，四成屬高風險漏洞。

網絡安全漏洞發掘與修正活動「狩網運動」由數碼港網絡漏洞檢測初創Cyberbay及香港警務處協同舉辦，為期約2個月，旨在把網絡安全定位為公共財產，推動香港走向科技創新中心的領先地位。今年活動中，每個企業或機構都平均得到4個整改方案，當中一半屬於高風險的優先改善項目。

Cyberbay CEO： 未來繼續與警方合作

Cyberbay行政總裁及聯合創辦人簡培欽表示，未來會繼續與警務處合作，透過「狩網運動」，更精準、更有針對性地提升個別行業網絡安全表現，並培育本地網絡安全專才，全面提高香港在網絡安全和整體創科環境中的競爭力。