數碼港與資科辦合辦STEAM分享日 19間初創展示多元化教育科技方案

為推動STEAM教育，激發中小學生對資訊科技的興趣及鼓勵學校採納創新數碼教育方案，數碼港及政府資訊科技總監辦公室（資科辦）昨天（16日）合辦小學「奇趣IT識多啲」及「中學IT創新實驗室」 方案分享日，協助學校物色合適的教育科技方案。截至2023年2月，「奇趣IT識多啲」及「中學IT創新實驗室」計劃有超過750間學校申請，已批 核金額約3億1千萬元，受惠學生人次接近20萬。昨天的分享日共有19間數碼港社群初創公司參與，即場向逾60名中小學校長及老師展示富趣味性的STEAM教學方案。

數碼港智慧生活組高級經理蔡偉傑表示︰「施政報告提出大力推動 STEAM教育，以壯大創科人才庫，推動香港成為國際創新科技中心。數碼港作為本地數碼科技旗艦，一直與政府各部門緊密合作，致力普及創科教育，並透過社群內逾180間教育科技初創，為教育界提供嶄新的教學方案，提升教與學效率及學習體驗，推動創科的學習氛圍。我們很高興能夠再度與政府資訊科技總監辦公室合作，為中小學制定富趣味性的課外活動方案，提高學生對創科及資訊科技的興趣，並鼓勵他們日後投身創科行業，迎接香港創科發展的新機遇。」

政府資訊科技總監辦公室高級系統經理（產業發展部）孫宇萬表示，約95%獲資助的學校同 意計劃能夠幫助提升學校學習資訊科技的氛圍，增強學生對資訊科技的興趣及有助學生掌握 資訊科技的知識及技能，另外超過80%曾參與獲資助活動的學生同意活動吸引，能夠提高學生對資訊科技的興趣和知識。他呼籲學校儘早參與計劃，利用資助協助發掘及培養學生在資 訊科技方面的潛能。

「中學IT創新實驗室」計劃，在2020／21至2022／23的三個學年，向每間公帑資助的中學提供最高100萬元的資助，以舉辦與資訊科技相關的課外活動。而小學「奇趣 IT 識多 啲」計劃則由2021/22至2023/24三個學年，向每間公帑資助的小學提供最多40萬元的 資助，支援學校舉辦與資訊科技相關的課外活動，及購置有關活動所需的資訊科技設備或專業服務。兩項計劃旨在鼓勵學校舉辦更多與資訊科技相關的課外活動。