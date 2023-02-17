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2023-02-17 13:59:34

數碼港與資科辦合辦STEAM分享日 19間初創展示多元化教育科技方案

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數碼港與資科辦合辦STEAM分享日 19 間初創展示多元化教育科技方案

數碼港與資科辦合辦STEAM分享日 19 間初創展示多元化教育科技方案

為推動STEAM教育，激發中小學生對資訊科技的興趣及鼓勵學校採納創新數碼教育方案，數碼港及政府資訊科技總監辦公室（資科辦）昨天（16日）合辦小學「奇趣IT識多啲」及「中學IT創新實驗室」 方案分享日，協助學校物色合適的教育科技方案。截至2023年2月，「奇趣IT識多啲」及「中學IT創新實驗室」計劃有超過750間學校申請，已批 核金額約3億1千萬元，受惠學生人次接近20萬。昨天的分享日共有19間數碼港社群初創公司參與，即場向逾60名中小學校長及老師展示富趣味性的STEAM教學方案。

數碼港智慧生活組高級經理蔡偉傑表示︰「施政報告提出大力推動 STEAM教育，以壯大創科人才庫，推動香港成為國際創新科技中心。數碼港作為本地數碼科技旗艦，一直與政府各部門緊密合作，致力普及創科教育，並透過社群內逾180間教育科技初創，為教育界提供嶄新的教學方案，提升教與學效率及學習體驗，推動創科的學習氛圍。我們很高興能夠再度與政府資訊科技總監辦公室合作，為中小學制定富趣味性的課外活動方案，提高學生對創科及資訊科技的興趣，並鼓勵他們日後投身創科行業，迎接香港創科發展的新機遇。」

政府資訊科技總監辦公室高級系統經理（產業發展部）孫宇萬表示，約95%獲資助的學校同 意計劃能夠幫助提升學校學習資訊科技的氛圍，增強學生對資訊科技的興趣及有助學生掌握 資訊科技的知識及技能，另外超過80%曾參與獲資助活動的學生同意活動吸引，能夠提高學生對資訊科技的興趣和知識。他呼籲學校儘早參與計劃，利用資助協助發掘及培養學生在資 訊科技方面的潛能。

「中學IT創新實驗室」計劃，在2020／21至2022／23的三個學年，向每間公帑資助的中學提供最高100萬元的資助，以舉辦與資訊科技相關的課外活動。而小學「奇趣 IT 識多 啲」計劃則由2021/22至2023/24三個學年，向每間公帑資助的小學提供最多40萬元的 資助，支援學校舉辦與資訊科技相關的課外活動，及購置有關活動所需的資訊科技設備或專業服務。兩項計劃旨在鼓勵學校舉辦更多與資訊科技相關的課外活動。

 

數碼港及政府資訊科技總監辦公室（資科辦）再度合辦的小學「奇趣 IT 識多啲」及「中學 IT 創新實驗室」方案分享日，19 間數碼港社群初創公司向逾 60 名中小學教育工作者展示 STEAM 課外活動方案。 政府資訊科技總監辦公室高級系統經理（產業發展部）孫宇萬指約 95%獲資助的學校同意 計劃能夠幫助提升學校學習資訊科技的氛圍，增強學生對資訊科技的興趣及有助學生掌握資訊科技的知識及技能，另外超過80%曾參與獲資助活動的學生同意活動吸引，能夠提高學生對資訊科技的興趣和知識。 數碼港智慧生活組高級經理蔡偉傑指數碼港一直與政府各部門緊密合作，致力普及創科教育，並透過社群內逾180間教育科技初創，為教育界提供嶄新的教學方案，提升教與學效率及學習體驗，推動創科的學習氛圍。
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