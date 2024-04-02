數碼港資料外洩被撞破密碼　方保僑批無兩步驗證屬疏忽

數碼港去年8月電腦系統遭到黑客攻擊，外洩大量個人資料。個人資料私隱專員公署力數數碼港「五宗罪」，包括資訊系統欠缺有效的偵測措施、未有為遠端存取資料啟用多重認證功能、對資訊系統進行的保安審計不足、資訊保安政策有欠具體，以及個人資料被不必要地保留。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，數碼港不應該被「暴力攻擊」撞密碼攻破，而數碼港沒有使用兩步驗證技術，導致失守，屬於疏忽，「用iPhone打多幾次(密碼)，都唔俾你用住，撞多幾次，個(暫停)時間會褪長落去」。他又指，數碼港每兩年做一次系統評估和保安審計是不足，因現時網絡攻擊嚴重，建議企業每半年做一次較理想，系統更新後亦應評估風險，「加一部電腦都會對系統有影響」，但他估計系統的漏洞應於上一次19個月前的保安審計時已被發現，但未有修正。