數碼港資料外洩被撞破密碼　方保僑批無兩步驗證屬疏忽

數碼港去年8月電腦系統遭到黑客攻擊，外洩大量個人資料。個人資料私隱專員公署力數數碼港「五宗罪」，包括資訊系統欠缺有效的偵測措施、未有為遠端存取資料啟用多重認證功能、對資訊系統進行的保安審計不足、資訊保安政策有欠具體，以及個人資料被不必要地保留。
香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，數碼港不應該被「暴力攻擊」撞密碼攻破，而數碼港沒有使用兩步驗證技術，導致失守，屬於疏忽，「用iPhone打多幾次(密碼)，都唔俾你用住，撞多幾次，個(暫停)時間會褪長落去」。他又指，數碼港每兩年做一次系統評估和保安審計是不足，因現時網絡攻擊嚴重，建議企業每半年做一次較理想，系統更新後亦應評估風險，「加一部電腦都會對系統有影響」，但他估計系統的漏洞應於上一次19個月前的保安審計時已被發現，但未有修正。
方指其他企業未受攻擊僅「好彩」
至於系統被入侵後，黑客關閉系統反惡意軟件的功能，方保僑表示，間諜軟件與反間諜軟件的關係似攻防戰，當間諜軟件進入系統，取得管理員帳戶，亦懂得識別反間諜軟件或防毒軟件，會關閉或截斷反間諜軟件的迴路，加裝更多反間諜軟件，保障會更大，但非百分百安全。
他相信，本港企業普遍網絡保安意識不足，希望其他公司借鏡，經常更新防火牆、新儀器，以及加強員工意識，避免點擊釣魚軟件，「相信(其他公司)更差嘅情況會發生，黑客未攻擊，只係好彩。」