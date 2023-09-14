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2023-09-14 16:25:20

數碼港資料外洩 受害者批未有提供協助 專家教自行「檢測」

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數碼港被黑客入侵，大量資料被盜(社交媒體截圖/FalconFeedsio)

數碼港被黑客入侵，大量資料被盜(社交媒體截圖/FalconFeedsio)

數碼港上月遭黑客組織Trigona入侵，400GB資料遭盜取。黑客網站日前顯示，部分資料已經外洩，並在暗網拍賣。數碼港當時指已直接聯繫可能受影響人士。不過，曾任職數碼港的受害人向《am730》表示，近日已得悉個人資料在暗網被公開，惟數碼港未曾聯絡過她，也未有提供任何援助。由於自己的銀行戶口資料已被公開，直言十分擔心資料被盜用，批評數碼港不負責任。有網絡安全專家則指目前有相關軟件或程式可協助市民查閱，其個人資料有是否有在暗網公開拍賣。

受害者睹個資料外洩感無助 批數碼港無主動聯絡

三年前於數碼港工作的歐小姐(化名)向《am730》表示，日前得知數碼港被盜取的資料於暗網公開後，著朋友幫忙瀏覽暗網，看其個人資料有否被公開拍賣。不幸地，朋友在其中一個資料夾中發現她的資料，內容包括出生日期、身份證號碼、銀行帳號及電話號碼等。歐小姐直言，十分擔憂其個人資料會被盜用。她又批評，數碼港至今未有聯絡過她，遑論提供任何協助，只能眼白白看着自己的個人資料被公開。她又指，身邊有朋友曾於數碼港見工，其履歷表亦被公開，所有個人資料一覽無遺。而朋友亦向她指數碼港未曾聯絡過他。她認為，如此嚴重的資料外洩事件，但數碼港卻只見事件鬧大才公開事件，批評數碼港「極不負責」，打算主動聯絡數碼港，尋求協助。

網絡安全專家：有免費網站可供查閱

香港電腦學會網絡安全專家小組顧問胡志偉日前接受《am730》訪問時表示，現時有一些免費網站或手機應用程式，供用戶查閱自己的個人資料有否在暗網被兜售。他提供了其中三個網站：

1.Dashlane 【連結

2.haveibeenpwned【連結

3.norton 【連結

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