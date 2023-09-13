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2023-09-13 10:44:08

數碼港資料外洩　專家倡賠償受影響人士

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數碼港電腦系統遭黑客組織Trigona入侵，並洩漏個人資料。(資料圖片/陳奕釗攝)

數碼港電腦系統遭黑客組織Trigona入侵，並洩漏個人資料。(資料圖片/陳奕釗攝)

數碼港電腦系統遭黑客組織Trigona入侵，並盜取大量內部數據，據報數碼港拒絕支付贖金，最終被黑客組織「撕票」，多達400GB個人資料懷疑已經洩漏。電腦安全研究員賴灼東今(13日)在電台質疑數碼港無定期進行保安措施，認為數碼港應向受影響員工或人士作出賠償。

網絡安全威脅消息平台《FalconFeedsio》早前在社交媒體發文指，勒索軟件Trigona背後組織聲稱已成功攻擊數碼港。(資料圖片) 吳傑莊建議政府亦應檢視各部門有否可能發生類似事件。(資料圖片)

賴灼東質疑無做保安措施

賴灼東說，黑客組織利用數碼港多年前已存在的網絡漏洞入侵，質疑數碼港並無定期進行包括滲透測試及修補伺服器等保安措施，認為以數碼港規模而言不應該犯錯，事件原本能夠避免。他批評數碼港在事後反應冷淡，建議應將問題的互聯網服務器下架，同時賠償給受影響的員工或人士，並舉例指外國若有同類事件，相關機構會向受影響人士賠償1,000至4,000元美金不等。

對於私隱專員公署能否介入及調查事件，賴灼東指公署只能針對事件調查和警告，現時本港並無法例針對資料外洩作懲罰，認爲欠缺阻嚇力，建議政府檢討政策。

吳傑莊：政府應檢視各部門

立法會議員選委界吳傑莊在同一節目上表示，今次涉及被外洩的資料數量大，需要了解是否涉及人為或系統問題，認為數碼港應檢視內部操作手冊、保安系統和網絡安全有否定期更新，並且建議政府亦應檢視各部門有否可能發生類似事件。

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