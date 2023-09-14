數碼港資料外洩 董事局成立專責小組跟進 行政總裁：未掌握受影響人數

數碼港上月遭遭黑客組織Trigona入侵，400GB資料遭盜取。黑客網站顯示，部分資料已經外洩，並在暗網拍賣。數碼港管理層昨日召開特別會議，向董事局交代事件。董事局主席陳細明會後會見傳媒時，先代表數碼港向受影響人士致歉及慰問，又指董事局會全力支持數碼港後續的改進工作；又會成立專責小組，跟進管理層的工作及提出建議。行政總裁任景信表示，暫時未掌握確實受影響人數，已聯絡受影響人士，並提供協助，已聘請網絡安全專家被洩露數據的種類及人士。他強調，數碼港從未有考慮過繳交贖金。

陳細明表示，董事局非常重視事件，已與管理層緊密溝通，又強烈譴責黑客行為。他代表數碼港董事局向受影響人士致歉。他表示，董事局會全力支持管理層的後續改進措施，若需要額外資源強化網絡安全，均會提供協助。陳細明表示，將會成立專責小組，由幾位附屬委員會主席親自出任，跟進管理層的工作並提出意見；亦會提交報告建議如何避免同類事件再次發生。他又指，暫時未發現人為失誤。