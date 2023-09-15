數碼港資料外洩 董事局成立專責小組跟進 行政總裁：未掌握受影響人數

數碼港上月遭黑客組織Trigona入侵，盜取400GB資料。黑客網站顯示，部分資料已經外洩，並在暗網拍賣。數碼港管理層昨日召開特別會議，向董事局交代事件。董事局主席陳細明會後會見傳媒時，先代表數碼港向受影響人士致歉及慰問，又指董事局會全力支持數碼港後續的改進工作；又會成立專責小組，跟進管理層的工作及提出建議。行政總裁任景信坦言，暫時未掌握確實受影響人數，已聯絡受影響人士會向他們提供協助；並已聘請網絡安全專家，了解被盜數據所牽涉的人士及數據種類。他強調，數碼港從未有考慮過繳交贖金。

陳細明表示，董事局非常重視事件，已與管理層緊密溝通，又強烈譴責黑客行為。他代表數碼港董事局向受影響人士致歉。董事局會全力支持管理層的後續改進措施，若需要額外資源強化網絡安全，均會提供協助。陳細明表示，將會成立專責小組，由幾位附屬委員會主席親自出任，跟進管理層的工作並提出意見；亦會提交報告建議如何避免同類事件再次發生。他又指，暫時未發現人為失誤。

任景信：已加固技術及軟件

數碼港日前表示會「通知可能受到影響的人士」，對於受影響人數，任景信指目前未掌握確實數字，冀盡快提供，在已知資料外洩的受害人中，暫不包括本地以外人士。他表示，已聯絡資料被洩露及懷疑被洩露的人士，並向他們提供相關服務，協助他們監察個人及財務資料。他又指，已僱用網絡鑑證專家，了解被盜數據所牽涉的人士及數據種類。

任景信表示，今次並非數碼港整個系統被攻擊，事發後已在技術及軟件上進行加固工作，亦已成功擊退後續攻擊。他形容，今次事件上「日益頻繁的網絡攻擊事件中的受害者」，沒有機構可保證「百毒不侵」，而數碼港已證明可抵禦後續的同類攻擊，會繼續積極及嚴肅監察。

被問到有否考慮繳交贖金，任景信強調，不向黑客繳交贖金是重要原則，形容這並非正當方式。數碼港正積極和警方和私隱專員公署密切聯繫，取得他們的支援和意見作改善，並進行相應調查；如果有個別人士因應今次事件蒙受損失，數碼港法律團隊會認真檢視研究是否需要作出賠償。

私隱專員公署回覆本報查詢時指，截至昨日有關事故共接獲19宗查詢及3宗投訴。