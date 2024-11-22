數碼港超算中心首階段1300匹算力　基礎設施配合低空經濟試驗

數碼港將舉辦論壇加強低空經濟的公眾教育，亦會建設基礎設施。（港台圖片）

數碼港的人工智能超算中心，首階段設施將於年底前投入服務，數碼港行政總裁鄭松岩接受港台專訪，透露首階段可提供到1300匹算力，明年投入餘下1700匹。這意味數碼港的算力建設進度，較早前當局公布的進取。

超算中心設施算力明年逐步提升至3000匹

當局早前表示，超算中心首階段設施至少提供300匹算力，明年逐步提升至3000匹。鄭松岩說，因社會急需用到這批算力，當局亦銳意發展人工智能技術，惠及不同行業，相信3000匹算力並不是超算中心的最終目標，數碼港明年初會按市場需求，檢視晶片購置數量，以增加算力。