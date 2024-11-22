數碼港超算中心首階段1300匹算力　基礎設施配合低空經濟試驗

數碼港的人工智能超算中心，首階段設施將於年底前投入服務，數碼港行政總裁鄭松岩接受港台專訪，透露首階段可提供到1300匹算力，明年投入餘下1700匹。這意味數碼港的算力建設進度，較早前當局公布的進取。
超算中心設施算力明年逐步提升至3000匹
當局早前表示，超算中心首階段設施至少提供300匹算力，明年逐步提升至3000匹。鄭松岩說，因社會急需用到這批算力，當局亦銳意發展人工智能技術，惠及不同行業，相信3000匹算力並不是超算中心的最終目標，數碼港明年初會按市場需求，檢視晶片購置數量，以增加算力。
當局早前推出30億元為期三年的人工智能資助計劃，資助業界應用超算中心的算力，計劃已開始接受申請。鄭松岩形容反應熱烈，有大學及企業申請，內容包括生物領域、協助控制金融風險等，計劃下的資助額最高可達服務定價的七成。鄭松岩說，扣除這筆資助，獲批用戶使用一部超算電腦一個月的費用，預計在10萬元內。
人工智能資助計劃委員會主席對申請質素高感到鼓舞
負責評審的人工智能資助計劃委員會主席冼漢廸，對申請質素高感到鼓舞，委員會已召開會議，希望短期內公布好消息，他強調項目要有利香港，有一定創新。
另外，因應政府提出發展低空經濟，鄭松岩說，數碼港第五期明年第三季投入使用，加上位置臨海，地理環境適合進行低空經濟活動試驗。數碼港將會建設如信號系統等基礎設施，亦會考慮在適當位置設立升降點，便利有意進駐園區的低空經濟領域公司或廠商。
他以內地經驗，無人駕駛裝置要進行多次升降試飛，預計至少要一年多時間，過程中亦要不同部門審批。有生產商及經營商就建議，先以無人裝置運送物資至離島，才考慮推廣至載人。
原文刊登於 香港電台