數碼港辦峰會 與沙特商議創意產業交流

由亞洲內容產業峰會（ACBS）主辦，數碼港、Manga Productions、沙龍電影集團及沙龍文化產業研究所協辦的「亞洲與大中東地區文化科技經濟高峰論壇」今日在數碼港舉行。本港文化創意產業與數碼娛樂業界代表與沙特阿拉伯代表團，探討香港如何成為促進亞洲及大中東地區（MENA）交流的門戶，更為將來與中東、北非地區以及其他亞洲地區在技術開發、內容聯合創作和人才交流方面產生協同效應定下藍本，並促進國際金融及文化交流，共同建設一個更加多元及包容的社會。

是次論壇為國家主席習近平月初出訪沙特阿拉伯後首個香港與沙特阿拉伯間的文化交流活動。數碼港主席陳細明在論壇致開幕辭時表示：「數碼港作為香港的數碼科技旗艦及創業培育基地，有逾160間數碼娛樂初創企業，建構了本地具影響力的數碼娛樂社群。此外，在數碼港的大力支持下，有至少10間初創已在中東市場奠下基礎。」

論壇共分為兩部分，分別為主題演講及討論環節。在討論環節中，與會嘉賓一致認同第三代互聯網（Web3）時代下的新技術，如：區塊鏈的應用，有助推動創意產業發展。而Manga Productions 市場策劃及業務拓展總監Abdulaziz Alnaghmoosh則表示希望加強亞洲及大中東地區兩地作品的傳播，以促進文化交流。

由Manga Productions 製作的沙特日本合拍動畫電影《象年戰記》亦於今日在數碼港MCL戲院上映。