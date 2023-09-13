數碼港遭黑客盜取資料已外洩漏 涉員工及小量信用卡資料

數碼港電腦系統上月疑遭黑客組織Trigona入侵盜取400GB資料，並索要30萬美元「贖金」。昨日有用戶於社交媒體指，Trigona「已洩漏」從數碼港系統取得的個人資料，並貼出多張經模糊處理、疑是香港身份證的截圖供下載。數碼港表示，8月中發現其系統被入侵後，已立刻採取措施減低任何潛在影響，而調查結果揭洩漏資料涉員工、前員工及求職者的資料以及小量的信用卡資料。

早前網絡安全威脅消息平台《FalconFeedsio》指，黑客持有超過400GB數碼港的資料，其中包括初創公司職員的身份證明文件、照片等。昨日有X(前身Twitter)用戶發文，內有黑客組織Trigona的截圖，指組織已洩漏從數碼港系統取得的個人資料，當中有多張經模糊處理、懷疑為香港身份證的截圖。此外，「暗網」查閱部分資料夾清單中，有數碼港公司董事局會議資料、合作公司資料等，亦涉及多個部府部門的文件。

數碼港昨稱，知悉消息後，已即時加強網絡及系統的安全措施，進一步深化數據安全及保護，並於8月18日通報個人資料私隱專員公署。由於當時未掌握被盜數據涵蓋範圍，在未釐清任何具體資料前，未有廣泛公布以免引起不必要的疑慮，當於本月6日注意到暗網上有疑似與該事件有關的資料被披露，便隨即公布並通知可能受影響人士。