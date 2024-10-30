數碼港金融科技周推動Web3.0和人工智能 創新金融解決方案應對挑戰

為期兩天的香港金融科技周主論壇於亞洲國際博覽館圓滿結束，超過30,000名本地和國際金融及科技界的專業人士匯聚一堂，分享行業洞察和發掘商機。數碼港社群成員在當中表現亮麗，部分成員更宣布與業界領先企業展開合作，進一步推動金融科技生態系統的發展。

財經事務及庫務局局長許正宇在香港金融科技周開幕典禮上，與由數碼港培育計劃畢業生 Asiabots 開發的人工智能大使「AI Evelyn」進行互動。(數碼港)

財經事務及庫務局局長許正宇在開幕典禮上，與Asiabots開發的人工智能大使「AIEvelyn」進行即時互動。另外，兩間數碼港培育計劃畢業生EVIDENT和香港虛擬資產交易所，亦建立策略夥伴關係，擴大香港投資代幣化另類資產的機會。為了打擊金融欺詐，數碼港培育計劃畢業生FCCAnalytics與Airstar及livi簽署合作備忘錄，攜手將保障私隱的「聯邦學習」技術用於反洗黑錢活動。另一家畢業生Aereve則與瑞騰國際體育科技集團簽署合作備忘錄，為融合金融與體育科技奠定基礎。 此外，數碼港培育計劃畢業生AIFT將與沙特阿拉伯領先的再保險公司Walaa舉行合作簽約儀式，將使Walaa成為AIFT數碼資產產品的全球再保險公司。AIFT亦將與當地的數碼寵物保險公司Melon簽署合作備忘錄，進一步拓展在中東和北非地區的業務。作為金融科技周的長期合作夥伴，數碼港在主論壇中，率領合共30間以人工智能驅動及區塊鏈為基礎的初創企業參與。

為支持金融科技行業的健康發展，特別是區塊鏈等新興技術驅動的解決方案，「數碼港區塊鏈支援平台」在金融科技期間正式啟動，以促進來自不同地區的區塊鏈協議層在香港建立其生態圈。數碼港歡迎在Web3.0行業中領先的Polkadot和Avalanche成為首批合作夥伴，將進駐數碼港並與業界人士合作，從而提升Web3.0生態圈內的投資及合作機會。 數碼港首席公眾使命官陳思源表示，數碼港期望透過平台，支援更多本地、內地以至海外的區塊鏈協議層，在香港擴展其科技及企業家社群，並促進更多在鏈上具實際經濟影響的應用。隨著商業潛力增加，將有助吸引更多Web3.0科技人才，加強香港的Web3.0開發者社區，為香港吸引更多優質的Web3.0專才和專案。Polkadot及Avalanche作為CBSP首批合作夥伴。

Web3基金會首席執行官FabianGompf表示，很高興看到PolkaPortEast加入，不僅對擴展Polkadot生態系統的使命至關重要，還能培育本地科技人才，並將本地企業需求與Polkadot的獨特技術解決方案連接起來，從而在這個關鍵市場推動創新和增長。而支援平台的另一合作夥伴AvaLabs則將推出「Web3創新計劃」，供利用Avalanche區塊鏈平台網站之本地初創公司和企業探索、開發和推出實際的應用案例。符合資格的初創公司和企業將有機會獲得Avalanche基金會提供的港幣100萬港元創新基金。 AvaLabs總裁JohnWu表示，很高興能與數碼港合作，幫助實現現實世界的Web3應用案例。利用共同生態系統的優勢和Avalanche區塊鏈的行業領先技術能力，Web3創新計劃旨在擴大全球對可擴展技術的獲取，以解決現實世界的挑戰。數碼港現時有超過270家Web3.0公司，來自香港、中國內地和19個海外國家，跨越多個領域，當中有3家為獨角獸公司。