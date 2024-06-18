數碼港．大學合作夥伴計劃啟動　學生將赴美國矽谷參加創業訓練營

數碼港宣布，由數碼港學院及數碼港Web3基地主辦的「數碼港．大學合作夥伴計劃 2024」於6月15日正式啟動。為響應特區政府去年向數碼港撥款5,000萬元，加速發展Web3.0⽣態圏，今屆計劃首次加入 Web3.0 元素，以培育更多年輕 Web3.0人才。
「數碼港．大學合作夥伴計劃」自 2015 年推出至今，已為超過 530 名本地大學⽣提供金融 科技範疇的專業培訓，並有 87 支隊伍已獲「數碼港創意微型基金」資助，開展初創旅程；「數碼港．大學合作夥伴計劃」是數碼港學院培育青年創業的重點活動。數碼港於 2020 年 成立數碼港學院，旨在透過與頂尖科技企業、商業機構和大專院校合作，提供不同科技及創 業相關活動及培訓計劃，進一步擴大香港的科技人才庫，提升香港的整體創科競爭力。
張曼莉：港府致力支持年輕創業家
創新科技及工業局副局長張曼莉表示，港府致力支持年輕創業家發揮創新精神和創意理念，共同開拓未來。同時，政府亦積極投入資源，著力提升創科基礎設施、研發實力及培養人才。
數碼港主席陳細明表示，人才是發展創科的最重要資源。數碼港一直積極培育科技人才、鼓勵年輕人創業、扶植初創企業，致力創造蓬勃的創科⽣態圈。本屆「數碼港．大學合作夥伴計劃」加入Web3.0元素，強化本地 Web3.0 相關人才培育，進一步鞏固 Web3.0 生態圈。
德雷珀大學行政總裁 Asra Nadeem 表示，該校很高興與數碼港攜手參與計劃，又形容計劃是新一代 Web3.0 創新者的啓動平台，為他們提供機會融入矽谷獨一無二的創業網絡。
入選計劃的學⽣將遠赴美國矽谷創業學校德雷珀大學（Draper University）參加創業訓練營，活動包括向矽谷投資者展示方案及交流晚宴等。是次計劃獲本地11所大學支持，並取錄由約50名正就讀及剛畢業的大學⽣組成的20支隊伍，待參與創業訓練營後，當中最多13隊得獎隊伍每隊可獲「數碼港創意微型基金」的10萬元種子基金資助。