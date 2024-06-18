數碼港．大學合作夥伴計劃啟動　學生將赴美國矽谷參加創業訓練營

數碼港宣布，由數碼港學院及數碼港Web3基地主辦的「數碼港．大學合作夥伴計劃 2024」於6月15日正式啟動。為響應特區政府去年向數碼港撥款5,000萬元，加速發展Web3.0⽣態圏，今屆計劃首次加入 Web3.0 元素，以培育更多年輕 Web3.0人才。

「數碼港．大學合作夥伴計劃」自 2015 年推出至今，已為超過 530 名本地大學⽣提供金融 科技範疇的專業培訓，並有 87 支隊伍已獲「數碼港創意微型基金」資助，開展初創旅程；「數碼港．大學合作夥伴計劃」是數碼港學院培育青年創業的重點活動。數碼港於 2020 年 成立數碼港學院，旨在透過與頂尖科技企業、商業機構和大專院校合作，提供不同科技及創 業相關活動及培訓計劃，進一步擴大香港的科技人才庫，提升香港的整體創科競爭力。