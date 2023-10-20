數碼港「Web3 Innovators Season」系列主題活動 加速本地Web3生態圈發展

Web3在香港持續發展，為了加深社會公眾對行業認知，同時促進業界交流，數碼港在10月至11 月期間推出一系列Web3主題活動，期望透過多元化的活動，深化公眾對行業認知及促進業界交流，為Web3創建者推進技術發展的同時，增加市民對於Web3應用的接觸點，強化香港Web 3生態圈。

「Web3 Innovators Season」以全港首屆「ETH Hong Kong」揭開序幕，是香港首個由以太坊社區舉辦的焦點活動，更邀得以太坊創始人Vitalik Buterin等重磅嘉賓作主講，分享區塊鏈和Web3技術的未來發展方向。而匯聚過百名環球專家及創業菁英的數碼港年度盛事「2023數碼港創業投資論壇 (CVCF)」亦有多場與Web3相關的亮點後續活動，包括學者論壇Web3 Scholars Conference、業界分享Future of Web3.0 以及提案競賽Ahoy！，還有專為Web3 創新者而設的「探索創新之海 By Jumpstart」及「NEO 亞太區駭客松香港決賽」盛會，讓一眾行業領袖、初創公司等共同探討創新創業的新視角及機遇。

作為香港最大Web3基地，數碼港現已匯聚超過210間Web3企業及初創，專注以三大策略支柱推動Web3生態圈發展，包括培育人才、推動產業發展以及提升公眾對 Web3行業的認知；旨在促進Web3應用、提高公眾對Web3發展認識的Web3 Living Lab (Web3 生活體驗館)，亦已於8月底開幕。

是次「Web3 Innovators Season」系列活動，相信能為本地及國際Web3社群提供平台，探索技術創新，促進跨界合作交流，實現創業機遇，為香港的創科及Web3生態系統注入新的活力。

2023數碼港創業投資論壇焦點活動：

https://cvcf.cyberport.hk/tc/index