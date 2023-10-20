熱門搜尋:
施政報告2023 東九龍綫 莎莉蛋糕 以巴衝突 凱和山 煥然壹居 天氣 尋人 玫瑰崗中學 大閘蟹2023 精進建築 綠色債券 陳卓賢 Lolly Talk 網上熱話 流感 居屋2023 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-10-20 07:30:00
日報

數碼港「Web3 Innovators Season」系列主題活動 加速本地Web3生態圈發展

資料由客戶提供

分享：

作為香港最大Web3基地，數碼港現已匯聚超過210間Web3企業及初創，專注以三大策略支柱推動Web3生態圈發展。

Web3 Living Lab (Web3 生活體驗館)，己於8月底開幕。

Web3在香港持續發展，為了加深社會公眾對行業認知，同時促進業界交流，數碼港在10月至11 月期間推出一系列Web3主題活動，期望透過多元化的活動，深化公眾對行業認知及促進業界交流，為Web3創建者推進技術發展的同時，增加市民對於Web3應用的接觸點，強化香港Web 3生態圈

Web3 Innovators Season」以全港首屆「ETH Hong Kong」揭開序幕，是香港首個由以太坊社區舉辦的焦點活動以太坊創始人Vitalik Buterin等重磅嘉賓作主講分享區塊鏈和Web3技術的未來發展方向而匯聚過百名環球專家及創業菁英的數碼港年度盛事「2023數碼港創業投資論壇 (CVCF)」亦有多場與Web3相關的亮點後續活動包括學者論壇Web3 Scholars Conference業界分享Future of Web3.0 以及提案競賽Ahoy！，還有專為Web3 創新者而設的「探索創新之海 By Jumpstart」及「NEO 亞太區駭客松香港決賽」盛會讓一眾行業領袖初創公司等共同探討創新創業的新視角及機遇

作為香港最大Web3基地，數碼港已匯聚超過210Web3企業及初創專注以三大策略支柱推動Web3生態圈發展包括培育人才推動產業發展以及提升公眾對 Web3行業的認知；旨在促進Web3應用提高公眾對Web3發展認識Web3 Living Lab (Web3 生活體驗館)，亦8月底開幕

是次「Web3 Innovators Season」系列活動，相信能為本地及國際Web3社群提供平台，探索技術創新，促進跨界合作交流，實現創業機遇，為香港的創科及Web3生態系統注入新的活力

2023數碼港創業投資論壇焦點活動：
https://cvcf.cyberport.hk/tc/index

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受