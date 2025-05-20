數碼無障礙嘉許計劃頒獎禮圓滿舉行 彰顯數碼共融力量 連繫社會你我他

香港創科發展為市民帶來無縫的生活便利，從智能生活應用到公共服務等，創科應用滲透日常生活的各個層面, 多維度顯著提升市民生活質素，加速實現智慧城市的願景。
香港互聯網註冊管理有限公司（HKIRC）與香港特區政府緊密合作，致力推動互聯網及創科發展，特別關注社會少數群體的權益，共同投入資源，推出多項針對性項目。其中，數碼無障礙嘉許計劃尤為矚目，旨在提升數碼平台的無障礙程度，關注社會的弱勢群體，確保視障、聽障及其他少數群體能平等參與數碼世界。
就推動數碼共融上，由香港互聯網註冊管理有限公司（HKIRC）主辦，數字政策辦公室協辦，以及平等機會委員會擔任獨立顧問的2024至2025年度「數碼無障礙嘉許計劃」頒獎禮日前圓滿舉行，表揚參與的企業和機構在推動數碼無障礙及數碼共融的卓越貢獻。今屆「數碼無障礙嘉許計劃」收到社會各界的踴躍支持，涵蓋金融、零售、交通、教育、醫療、公共服務等不同行業，反映香港社會對數碼共融的廣泛支持，同時彰顯創科在促進共融社會中的關鍵角色。
HKIRC主席陳細明先生：「我們很高興見證『數碼無障礙嘉許計畫』獲得熱烈迴響，這不僅彰顯香港在數碼共融方面的努力，更展現社會各界對推動無障礙數碼環境的決心。HKIRC將繼續與各方攜手，促進數碼無障礙發展，為香港建設更具包容性的智慧城市貢獻力量。」
社會共同使命 滿足多元需要
創新科技固然能加快實現數碼共融的進程，但這不代表無障礙設計是大型企業或創科企業的專利。推動數碼共融，實現無障礙社會不僅是政府和大型企業的責任，更是全社會的共同使命。數碼共融亦不單止關注殘疾人士和長者的需要，更是回應每一位市民，因為不同年齡、背景及能力而產生的數碼需求。例如，隨著年齡增長，市民對字型大小或許會有更高要求。若然網站及流動應用程式能提供更清晰的文字、更大的字型或高對比度的介面設計，為有特殊需要的市民提供更便捷的數碼體驗，充分體現科技「以人為本」的精神。
創科與共融並進 完善智慧城市
HKIRC期望來屆的「數碼無障礙嘉許計劃」能有更多不同行業的中小企參與，展現社會責任，善用創新科技帶來的技術提升，與共融的步伐同步向前。HKIRC亦會繼續提供技術工作坊和各項支援項目，協助有意為共融社會出一分力的機構優化網頁和應用程式，確保數碼時代的機遇惠及每一位市民，共同締造更美好的未來。