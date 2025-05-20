數碼無障礙嘉許計劃頒獎禮圓滿舉行 彰顯數碼共融力量 連繫社會你我他

今屆「數碼無障礙嘉許計劃」收到社會各界的踴躍支持，涵蓋金融、零售、交通、教育、醫療、公共服務等不同行業，反映香港社會對數碼共融的廣泛支持，同時彰顯創科在促進共融社會中的關鍵角色。

香港互聯網註冊管理有限公司（HKIRC）與香港特區政府緊密合作，致力推動互聯網及創科發展，特別關注社會少數群體的權益，共同投入資源，推出多項針對性項目。其中，數碼無障礙嘉許計劃尤為矚目，旨在提升數碼平台的無障礙程度，關注社會的弱勢群體，確保視障、聽障及其他少數群體能平等參與數碼世界。

香港創科發展為市民帶來無縫的生活便利，從智能生活應用到公共服務等，創科應用滲透日常生活的各個層面, 多維度顯著提升市民生活質素，加速實現智慧城市的願景。

就推動數碼共融上，由香港互聯網註冊管理有限公司（HKIRC）主辦，數字政策辦公室協辦，以及平等機會委員會擔任獨立顧問的2024至2025年度「數碼無障礙嘉許計劃」頒獎禮日前圓滿舉行，表揚參與的企業和機構在推動數碼無障礙及數碼共融的卓越貢獻。今屆「數碼無障礙嘉許計劃」收到社會各界的踴躍支持，涵蓋金融、零售、交通、教育、醫療、公共服務等不同行業，反映香港社會對數碼共融的廣泛支持，同時彰顯創科在促進共融社會中的關鍵角色。

HKIRC主席陳細明先生：「我們很高興見證『數碼無障礙嘉許計畫』獲得熱烈迴響，這不僅彰顯香港在數碼共融方面的努力，更展現社會各界對推動無障礙數碼環境的決心。HKIRC將繼續與各方攜手，促進數碼無障礙發展，為香港建設更具包容性的智慧城市貢獻力量。」