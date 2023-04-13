數碼科技創新成為全世界新常態 李家超：香港正蓄勢待發

在灣仔會展舉行的數字經濟峰會今日（13日）開幕，行政長官李家超致開幕辭時表示，疫情令數碼經濟前所未有的重要，包括電子商務、網上教育、遙距工作以至智慧城巿發展等，令接受數碼科技創新成為全世界的新常態。他形容數字經濟讓商業機構及個人提供了機遇，亦令過去的互聯網經濟峰會，轉型成為今年的數字經濟峰會。他又指，國家「十四五」規劃和大灣區建設，將支持香港發展成為國際創新科技中心，香港正蓄勢待發，開啟數字經濟發展的新篇章。



數字經濟峰會以《蛻變前行共創智慧未來》為主題，李家超表示，峰會是疫情後政府舉辦的首個人與人接觸、創新科技範疇的大型活動，香港亦已經全面復常，認為今次論壇是全球的高級行政人員以至企業家等在香港再次連接的機會。李家超重申，香港可讓內地企業面向國際，同時令外國公司發展內地巿場。

財政預算案將撥款逾7億元加快數碼經濟發展

此外，李家超表示，今年財政預算案將撥款逾7億元加快數碼經濟發展，並撥款超過90億元推出一系列初創舉措。另外，政府在去年發表一份政策聲明，列出了香港對虛擬資產發展的承諾，形成了更廣泛利用第三代互聯網(web3.0)的計劃，他認為未來增長有巨大潛力，清楚表明政府在數碼經濟時代繼續積極引領經濟高質量發展。

他指，作為全球唯一匯集全球優勢和中國優勢的城市，香港將繼續成為內地企業拓展全球影響力的理想基地，以及外國公司將資產投放到內地主要市場的跳板，未來首要任務是確保香港的商業和投資前景，未來幾年繼續蓬勃發展。