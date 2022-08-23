文化博物館展敦煌石窟瑰寶 複製洞窟如置身現場

內地敦煌石窟的建築、壁畫、彩塑名聞於世，通關無期下，難親身踏足當地。香港文化博物館與敦煌研究院合作，舉辦為期3個月的「敦煌──千載情緣的故事」展覽，除大量珍貴文物外，展覽加入科技和多媒體元素重塑的榆林窟第25窟複製洞窟，觀眾恍如置身其中，體驗敦煌這個神奇國度的非凡藝術。



展覽由康文署和敦煌研究院聯合主辦，是雙方第三次合作。展覽設有三大主題︰「追求極樂淨土的靈性美」、「表達人與自然共存的和諧美」及「呈現俗世人倫的真善美」；展覽出約50件敦煌文物，包括首次出國的一級文物「彩繪大日如來佛鎏金銅頭像」等約20尊文物真跡及19幅絹畫臨摹本，亦有過百件多媒體數碼展品，大部分展品均為首次展出。

首度展出榆林窟第25窟壁畫文物 過往兩次敦煌展的展品皆來自莫高窟，今次展覽特別重現「榆林窟第25窟」，屬少數在吐蕃統治甘肅瓜州初期開鑿的石窟，而規模僅次於莫高窟；精細複製該洞窟內的「彌勒下生經變圖」壁畫，該圖描述彌勒下生時，人間五穀豐登、天下太平的盛況，以及彌勒世界的各種美妙事物，如樹上生衣、一種七收、老人入墓等。

展覽昨日舉行開幕禮，政務司長陳國基、馬會主席陳南祿等主禮，敦煌研究院院長蘇伯民透過視像在典禮上致辭。陳南祿於致辭時表示，敦煌石窟毋庸置疑是世上其中一個最壯觀的佛教藝術畫廊。這是馬會第三度支持康文署舉辦與敦煌文化藝術相關的大型展覽，每次都口碑載道，掀起全城熱話。