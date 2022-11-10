文化習俗重現 戲遊昔日香江 香港博物館節2022呈獻 ── 歷史X電影X修復 ─ 經典無界

十年人事，滄海桑田，隨著城市急速發展，社會面貌及人文風情已大變「新」，大抵只可從書本、舊電影或電視劇中，才可回味昔日香港的風土人情及城市景象。今年香港博物館節於11月12日及13日在香港歷史博物館舉辦一場跨館跨領域的「歷史x電影x修復 — 經典無界」，炮製一連兩天豐富節目，讓大家可以重溫經典電影，認識本地歷史，一起無界暢遊香港的故事。

11 ．12．13 經典再現 是次活動由香港歷史博物館特別聯乘香港電影資料館及康文署轄下文物修復辦事處合辦，目的是帶市民以不同角度探索歷史，並以「經典再現 — 香港故事精華展」及「囍緣 — 館藏婚嫁文物選粹」兩個重點展覽為基礎，在為期兩天活動中舉行電影放映會，讓市民免費欣賞兩套本地經典電影，並由文物修復專家講解展覽中的修復科學原理，更設一系列活動，包括講座對話、趣味工作坊、遊戲及急口令挑戰，又在「無界打卡區」準備了多個打卡位，讓市民可重回過去時空，於舊香港打卡呃Like。想重溫昔日經典，便要緊記11月12及13日去歷史博物館啦。 經典好戲 不日開場 睇戲兼追星，是常識吧！每個年代都有不同的超級偶像，而在上世紀六、七十年代，有影迷公主美譽的寶珠姐(陳寶珠)，絕對是其中一個「紅到發紫」的萬人迷。是次香港電影資料館便精選了兩套寶珠姐的代表作《姑娘十八一朵花》(1966年)及《玉女添丁》(1968年)，安排於歷史博物館地下演講廳放映，老少咸宜，不容錯過。 寶珠姐帶你遊香港 欣賞過精采的電影後，還可以跟寶珠姐一齊遊香港。香港電影資料館從寶珠姐演出的數十部電影中精選多段短片，剪輯成片長約數分鐘的錄像節目《寶珠I珠》，將上世紀六十年代香港的衣食住行和消遣玩樂呈現大家眼前，當中亦有婚嫁喜慶場面，讓大家重溫當時香港繽紛絢麗的一面。 全日播放 地點：一樓大堂

電影放映日期及時間 《姑娘十八一朵花》

11月12日（六）下午1時至2時30分 (特設映後談)

11月13日（日）下午4時至5時30分 《玉女添丁》

11月12日（六）下午4時至5時45分

11月13日（日）下午1時至2時45分 (特設映後談) 地 點：

香港歷史博物館地下演講廳 (名額100，先到先得；請於放映前一小時到歷史博物館一樓大堂外領取入場券，每人限取最多2張入場券，派完即止。) 映後談：

由香港電影資料館助理館長陳彩玉及服裝文化研究員張西美主持 囍緣展覽修復示範 文物修復辦事處助理館長將會介紹他們在展覽背後的工作，文物修復包含現代科技和傳統工藝等知識和應用，是次活動以示範形式，讓大家親身體會文物展覽中不可或缺的科學元素。文物修復難得一見，不容錯過！ 幕後修復呢度講：囍緣展覽 +示範 時間：11月12及13日（六及日）下午4時至5時30分

講者：文物修復辦事處助理館長張婉娟、鍾達志及黃銘軒 講座對談 「物換星移傳統仍在的油尖旺」

日期：11月12日（六）下午2時至3時30分

講者：香港教育大學兼任客席講師梁操雅博士及梁餘生

主持：香港歷史博物館館長陳成漢 「講喜又講 ─ 傳統婚嫁點滴」

日期：11月13日（日）下午2時至3時30分

講者：香港史學會總監鄧家宙博士、「程尋香港」聯席創辦人溫佐治

主持：香港歷史博物館助理館長鄧建生 工作坊 兩日活動包含多項有趣又實用的工作坊，參加者可嘗試印製吉祥圖案飾盒、手寫餐單學書法，以及親手試做夜光照牌。 吉祥圖案飾盒印製工作坊 中國傳統喜慶日子，都少不了張燈結彩，營造氣氛，而當中更藏有不少美觀的吉祥圖案。跨媒體藝術家朱卓慧將在工作坊中教授參加者以簡單移印方法，拼砌出自己設計的吉祥圖案，印在小盒子上，裝飾同時可以裝物件。 時間：11月12日下午1時至2時、下午3時30分至4時30分 今晚食乜餸：書法餐單工作坊 傳統婚嫁文件如請帖、儀目，筵席菜單，均以傳統書法呈現。此工作坊特別邀請了水墨畫家徐沛之指導參加者基本書法技巧，更會創作一份飲宴或家常便飯的迷你菜單，為你日常飲食揮毫！

時間：11月13日下午1時至2時、下午3時30分至4時30分

夜光招牌工作坊 遊覽「經典再現 — 香港故事精華展」，你會見到不少老店的招牌。無論相片或實物，都能讓你聯想到以往香港街道的景色。香港招牌製作師傅李健明將會介紹香港不同時代的招牌款式，觀眾更可現場製作一個屬於自己的招牌。

時間：11月12及13日(六及日) 下午5時至6時

經典遊戲 經典逐個捉 — 於大堂接待處領取活動小冊子，完成挑戰及填妥答案，即有機會贏取精美的「帶回家」博物館紀念品。

大妗姐Rap talk — 參加者於指定時間講出吉利句子，即可贏取禮品。