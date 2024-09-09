文學愛好者「踩過界」 籌組初創團隊製作電子遊戲 上架國際遊戲平台 冀以嶄新形式推廣香港文學

在大眾印象中，文學是拘謹嚴肅的，電子遊戲則刺激而變化萬千，兩者似乎互不相干。然而，本地遊戲製作團隊「三色豆文化圈」去年就以推廣香港文學為目標，推出電子遊戲《三毫子大冒險》，遊戲於大型遊戲下載平台Steam上架半年，頁面已有愈6萬閱覽量，以獨立遊戲開發團隊的首部作品而言，成績不俗。「三色豆文化圈」日前更獲得香港教育大學「教育+與社會企業家基金計劃」（下稱EASE Fund ）資助，得以在未來繼續開發遊戲，並發掘更多合適的創意媒介，向整個華文圈的讀者和玩家，繼續推廣香港文學。 由三毫子小說到文字冒險遊戲 借娛樂創造文化價值

「三色豆文化圈」由團隊代表阿輝及一班朋友於疫情期間組成，當時他們尚未成立公司，僅以參展隊伍身份參加了一個在台灣舉辦的文學展覽。當時他們決心推廣香港文學，齊心協力撰寫了劇本初稿，並打算設計一個遊戲裝置作為展品，讓參加者透過遊玩，體會香港文學的魅力，然而後來因為各種因素，計劃未能成事。阿輝表示，為免白白浪費用心完成的遊戲劇本，加上團隊另一成員阿修一直有個製作電子遊戲的夢想，一班朋友決定把心一橫，自發繼續開發遊戲：「我們最終在香港教育大學中國文學文化研究中心的支持下，生產出這款罕有以香港五六十年代三毫子小說作為改編對象的電子遊戲——《三毫子大冒險》。」

「所謂『三毫子小說』意指五六十年代香港曾經流行過一種小說類型，當年它以低廉至三毫子的售價、短小的篇幅加上通俗淺白的內容，成為了盛極一時的平民娛樂，同時『三毫子小說』題材甚廣，由懸疑、驚慄到愛情等都一應俱全。」阿輝補充，當時有份撰寫「三毫子小說」的作家，後來有不少都成為了知名的本地作家，正如團隊在《三毫子大冒險》中所寫，「三毫子小說」作為一個通俗的文學載體，不但為那個年代的人帶來歡樂，也養活了一整代的文學，意義深遠。因此，團隊希望藉著遊戲，讓大家認識「三毫子小說」。阿輝表示，當時「三毫子小說」作為大眾娛樂，未受到重視，多是看完即棄，只有少量文本殘留至今，團隊亦期望透過當代的載體，讓21世紀的人也有機會欣賞「三毫子小說」：「我們期望玩家享受三毫子小說的故事，讓舊文化和歷史得以活化，而透過開發遊戲和玩遊戲這個過程，我們和玩家也正在創造新的文化。」 現時《三毫子大冒險》已於大型遊戲下載平台Steam上架，供所有人免費下載，遊戲透過融合和改編三毫子小說的內容和現實事件，把十數篇小說文本連結成可供遊玩的冒險遊戲，玩家可以操縱主角，經歷遊戲中無數的劇情分支，最終抵達不同結局。除了《三毫子大冒險》，「三色豆文化圈」亦積極透過新媒體推廣本地文學，他們曾與香港教育大學中國文學文化研究中心攜手合作，為中心旗下的「大埔文縱──新界東文學推廣計劃」製作數碼互動展覽。團隊以數碼形式還原大埔戲院街場景，並展出十多項大埔文學相關的展品，讓參加者穿梭1898至1960年間的大埔，置身於那段奇妙時光之中。

獲教大EASE FUND支持 繼續以遊戲推廣文學 對於《三毫子大冒險》能夠順利推出，阿輝與團隊都認為大學的支援，以及多位香港文學研究者的幫助都是不可或缺的。除此之外，團隊亦認為香港教育大學EASE Fund的支持，對完成遊戲起了關鍵作用：「EASE Fund除了為我們提供資金，同時也令我們從商業角度重新思考團隊定位，讓我們更嚴肅看待『三色豆文化圈』以及正在進行的項目。」阿輝及團隊坦言，如果沒有EASE Fund，組織可能只會像同好會一樣發展，未必能夠按計劃逐步推進，最終產出作品。同時EASE Fund讓他們能夠前往海外參與不同展覽，以遊戲接觸更多玩家，擴大香港文學在華文圈的影響。談及「三色豆文化圈」未來發展，阿輝指會繼續更新《三毫子大冒險》，並嘗試發掘新題材，考慮開發新遊戲，敬請期待。

