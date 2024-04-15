文學館6月落戶茂蘿街7號 展香港作家手稿 辦交流講座

香港文學館將落戶灣仔茂蘿街7號(M7)，並於6月開放予市民參觀。市建局行政總監韋志成昨日發表的網誌表示，未來會延續將藝術和文化融入市區更新項目的理念，包括洗衣街/花墟道發展計劃，會興建一個面積不少於8,800平方米的水道公園，種植鮮花樹木及灌木，打造「賞花熱點」。 韋志成表示，文學館的開幕展覽將以「花」為主題，名為「萬物有文 文裏尋花」，將文學作家筆下常用的各種鮮花、花卉與文學作品連結，同時於M7的公共空間擺放多個花藝裝置，塑造成「文學花園」。

除介紹香港文學發展，文學館亦會透過互動裝置，展示香港作家珍貴的手稿、出版刊物和簽名本等，加深市民對文學的認識。未來亦會邀請研究香港文學的學者，舉辦各類文學的交流講座。

招募壁畫藝術家傳承潮泰文化 韋志成稱，市建局一直致力將藝術文化融入市區更新項目，夥拍藝術家以本地及中西區文化和社區生活為主題，以不同風格，為連接中環中心地下社區空間「H6 CONET」的興隆街和機利文新街的大廈外牆創作3幅大型壁畫。藝術家以小販檔的故事或售賣的產品為主題，以畫作美化這些街道經營的攤檔。同時亦招募壁畫藝術家為「龍城」區市建局項目附近部分街道或大廈外牆，創作具潮泰特色的大型壁畫，截至上月招募結束，接獲約30份申請。