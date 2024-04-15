熱門搜尋:
金像獎2024 DSE 2024 雪龍2號 台灣花蓮地震 機票優惠 垃圾徵費 Blue Coast 八達通全國通 LOONG 9 23條立法 泰峯 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-04-15 04:31:55
日報

文學館6月落戶茂蘿街7號 展香港作家手稿 辦交流講座

分享：
文學館 茂蘿街7號

文學館落戶灣仔M7。

香港文學館將落戶灣仔茂蘿街7號(M7)，並於6月開放予市民參觀。市建局行政總監韋志成昨日發表的網誌表示，未來會延續將藝術和文化融入市區更新項目的理念，包括洗衣街/花墟道發展計劃，會興建一個面積不少於8,800平方米的水道公園，種植鮮花樹木及灌木，打造「賞花熱點」。

韋志成表示，文學館的開幕展覽將以「花」為主題，名為「萬物有文 文裏尋花」，將文學作家筆下常用的各種鮮花、花卉與文學作品連結，同時於M7的公共空間擺放多個花藝裝置，塑造成「文學花園」。

除介紹香港文學發展，文學館亦會透過互動裝置，展示香港作家珍貴的手稿、出版刊物和簽名本等，加深市民對文學的認識。未來亦會邀請研究香港文學的學者，舉辦各類文學的交流講座。

小販檔 藝術創作

藝術家以小販檔所售產品為題創作。

招募壁畫藝術家傳承潮泰文化

韋志成稱，市建局一直致力將藝術文化融入市區更新項目，夥拍藝術家以本地及中西區文化和社區生活為主題，以不同風格，為連接中環中心地下社區空間「H6 CONET」的興隆街和機利文新街的大廈外牆創作3幅大型壁畫。藝術家以小販檔的故事或售賣的產品為主題，以畫作美化這些街道經營的攤檔。同時亦招募壁畫藝術家為「龍城」區市建局項目附近部分街道或大廈外牆，創作具潮泰特色的大型壁畫，截至上月招募結束，接獲約30份申請。

Ad Block

他又提到，未來會延續將藝術和文化融入市區更新項目的理念，包括洗衣街/花墟道發展計劃，會興建一個面積不少於8,800平方米的水道公園，種植鮮花樹木及灌木，打造「賞花熱點」並期望日後能將花藝，以及與花相關的文藝活動融入項目之中。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受