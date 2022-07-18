文憑試周三放榜 學友社料20分穩入八大

今屆文憑試有4.3萬名日校生和逾7,000名自修生，當中有近3.9萬人透過聯招報讀大學。學友社學生輔導顧問吳寶城指，「相信19、18、17分同學都有機會入。」不過部分科目預計競爭劇烈，分數無太大下降空間，「包括醫療學科、與STEM和科技相關學科及跨學科課程，但其他收生學額較多，如工程、理學下跌空間可能較多。」

今屆香港中學文憑試將在周三(20日)放榜，學友社預計入讀大學門檻因考生人數減少及海外升學人數增多而有所下降，估計最佳5科考獲20分的考生可穩入八大，建議應屆考生了解學科受歡迎程度、學額與考評局成績統計數據等因素後，可更進取選擇學科；惟第三志願仍要選擇較「穩陣」的課程，以免放榜一刻因失手而感到徬徨。

籲評估成績預先部署

本屆考生3年高中生活均活在疫情陰霾下，吳寶城指，不論學習和備考都受影響，較以往更難預計成績。他建議，學生可參考校內模擬試成績後，預計一個成績範圍，按需要作不同部署。他又提到，今年大學聯招的課程和收生有較多變化，多間大學都有推出彈性收生，考生要留意各個院校的安排，並善用各大學的入學成績計分器和預計收生成績等資料，了解各種出路後制定計劃。

學友社學生輔導中心隊長、註冊社工陳衍宗建議，考生於放榜前應維持日常生活習慣和正常社交，並多參考放榜前資訊，以減低焦慮。考生放榜後亦應肯定自己付出了的努力，若成績不理想，不要怪責自己。至於家長則可以於放榜前後多與子女溝通，了解其升學準備，放榜後亦不宜追究子女過去表現，可以簡單安慰，一起思考前路。

考評局提醒考生除了預估分數，亦要查看心儀學科的學額及競爭情況，留意各大學最新彈性收生安排，及早部署，若有意海外升學，亦要注意報名期限。

學友社前日(16日)起提供放榜支援服務，包括一站式資訊網站Student.hk，提供升學就業規劃資訊。學友社亦會於放榜日開放升學就業資料中心，並設立38條放榜輔導熱線2503 3399，供考生及家長查詢。