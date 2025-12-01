文憑試收生計劃今起接受報名　參與內地院校增至165間

教育局提醒有意到內地升學的2026年文憑試考生，文憑試收生計劃今日(1日)起接受網上報名。165所內地高等院校將依據文憑試成績擇優錄取香港學生，免卻同學參與內地聯招試的需要，而新增院校包括香港城市大學東莞分校、浙江科技大學等。

文憑試收生計劃的報名及相關程序以網上形式進行。申請人須於本月期間登入廣東省教育考試院網頁，在「報名報考」選項欄選擇「香港文憑試招生」一項，填寫申請表及上傳以下資料：

香港身份證掃描副本； 有效《港澳居民來往內地通行證》或《港澳居民居住證》掃描副本；以及 數碼證件相片。

明年 1 月 10 日前查閱審核結果

申請人可於明年1月10日前登入報名系統查閱報名資格審核結果。如申請人曾按系統要求提供補充資料，可於明年1月23日前登入系統查閱最新審核結果。所有通過報名資格審核的申請人須於明年1月31日前按系統指示繳交費用並完成報名確認程序，申請人將會獲發考生編號，以資識別。申請人亦可於明年2月14日前登入系統查看考生編號。另外，申請人可於明年6月14日前登入報名系統以上載「學生學習概覽」，而學校亦可在明年2月15日至6月14日期間上載「校長推薦計劃」的相關資料。