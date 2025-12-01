熱門搜尋:
本地
2025-12-01 12:46:32

文憑試收生計劃今起接受報名　參與內地院校增至165間

3qrunv62tq6x_0_0.jpg

文憑試收生計劃今起接受報名，參與內地院校增至165間。(資料圖片)

教育局提醒有意到內地升學的2026年文憑試考生，文憑試收生計劃今日(1)起接受網上報名。165所內地高等院校將依據文憑試成績擇優錄取香港學生，免卻同學參與內地聯招試的需要，而新增院校包括香港城市大學東莞分校、浙江科技大學等

文憑試收生計劃的報名及相關程序以網上形式進行。申請人須於本月期間登入廣東省教育考試院網頁，在「報名報考」選項欄選擇「香港文憑試招生」一項，填寫申請表及上傳以下資料：

  1. 香港身份證掃描副本；
  2. 有效《港澳居民來往內地通行證》或《港澳居民居住證》掃描副本；以及
  3. 數碼證件相片。

明年110日前查閱審核結果

申請人可於明年110日前登入報名系統查閱報名資格審核結果。如申請人曾按系統要求提供補充資料，可於明年123日前登入系統查閱最新審核結果。所有通過報名資格審核的申請人須於明年131日前按系統指示繳交費用並完成報名確認程序，申請人將會獲發考生編號，以資識別。申請人亦可於明年214日前登入系統查看考生編號。另外，申請人可於明年614日前登入報名系統以上載「學生學習概覽」，而學校亦可在明年215日至614日期間上載「校長推薦計劃」的相關資料。

此外，於指定內地院校修讀學士學位課程的合資格香港學生，可申請內地大學升學資助計劃下的經入息審查資助或免入息審查資助。2026/27學年資助計劃的申請詳情將於明年年中公布。

電子版指南及其他詳情已上載教育局網頁

