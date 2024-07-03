文憑試月中放榜 廠商會辦教育及職業展 輔導機構籲考生掌握資訊兩手準備

2024年度中學文憑試(DSE)月中放榜在即，考生對升學或就業須定方向，掌握更多資訊可作更好決定。香港中華廠商聯合會將於周六及日(本月6至7日)在灣仔會展舉辦第30屆香港國際教育及職業展，超過20個國家及地區逾1千間大專院校、教育機構和升學顧問提供升學資訊，另亦超過50家企業和機構，提供逾2千個職位空缺，部分設即場面試。升學輔導機構則提醒考生，不論本地或境外升學都應先做好兩手準備。

廠商會昨公布將於下半年陸續舉辦的多項大型展覽活動；當中第30屆香港國際教育及職業展率先登場，展覽分為「海外及內地升學區」、「本地升學區」、「職業廣場」三大展區，逾20個國家及地區逾1千間大專院校、教育機構和升學顧問，提供基礎課程、大學本科、職業訓練及短期進修課程等資訊，亦設有40場專家講座分享升學及求職攻略。

考生或對能否升讀心儀院校或學科感忐忑，現場設免費升學及就業輔導，為考生提供專業意見；除本地升學外，不少學生亦會選擇到內地升學，學友社大灣區升學統籌主任兼社工陳衍宗指，雖然內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃於3月尾已截止報名，但部分院校仍會獨立招生，考生可留意。部分考生或擔心內地院校認受性，他指，跟據國家教育部與香港教育局2004年簽署《內地與香港關於相互承認高等教育學位證書的備忘錄》，兩地互認學士學位及以上資歷，部分專業資格需了解其資歷評審要求，他提醒考生要做好準備，了解各院校要求。

DSE放榜同時，亦迎來畢業季，展覽亦設有「職業廣場」，超過50家企業和機構，包括五個紀律部隊、海洋公園、各大銀行等，合共提供逾2千個職位空缺，部分設即場面試，更有免費履歷諮詢服務，助求職者做好準備。

與旅行團合作推廣展會加旅遊

另外，配合政府積極落實「無處不旅遊」理念，發展盛事經濟，廠商會舉行第4屆工展會購物節、第11屆香港美食嘉年華，以及第58屆工展會，將透過特色展區吸引市民及旅客入場，更與旅行團合作，盼打造展會加旅遊，將活動推廣至大灣區及東南亞旅客。當中8月2至5日於亞博館舉行工展會購物節，設300個室內攤位，分休閒食品區、生活家品區等展區，重頭戲為「Chill飲Chill食」展區，售賣多款特色雞尾酒，廠商會會長盧金榮指，香港酒類備受旅客歡迎，配合售賣佐酒小食料可吸引旅客到場。