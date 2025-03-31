文憑試筆試本周開考 23%考生自評壓力爆錶

學友社指，於應試及放榜期間，除電話輔導熱線25033399，亦設有網上聊天輔導。(蘇文傑攝)

文憑試筆試本周開考。有研究顯示，考生壓力指數持續高企，以10分為極大壓力，今年平均壓力為6.9分；近四分一更感到「極大壓力」，大部分人傾向以獨自娛樂減壓，較少主動尋求師長或專業協助。負責調查的學友社建議考生建立良好生活習慣、進行一些能鬆弛神經的活動，如散步、聽音樂等，以及加深了解多元出路的資訊等，相信能減輕焦慮、不安和壓力。

學友社本月透過網上問卷訪問956名應屆文憑試考生。結果顯示，受訪者的平均壓力為6.9分(10分為極大壓力)，較去年上升0.13分；其中23%自評壓力達9至10分。主要壓力源包括「往後出路」(6.8)、「溫習/準備時間不足」(6.7)及「自我期望過高」(6.6)，而為考生帶來最大壓力的科目，則依次為選修科(6.9)、英國語文(6.7)、中國語文(6.3)和數學(6.3)。