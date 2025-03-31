文憑試筆試本周開考 23%考生自評壓力爆錶

文憑試筆試本周開考。有研究顯示，考生壓力指數持續高企，以10分為極大壓力，今年平均壓力為6.9分；近四分一更感到「極大壓力」，大部分人傾向以獨自娛樂減壓，較少主動尋求師長或專業協助。負責調查的學友社建議考生建立良好生活習慣、進行一些能鬆弛神經的活動，如散步、聽音樂等，以及加深了解多元出路的資訊等，相信能減輕焦慮、不安和壓力。
學友社本月透過網上問卷訪問956名應屆文憑試考生。結果顯示，受訪者的平均壓力為6.9分(10分為極大壓力)，較去年上升0.13分；其中23%自評壓力達9至10分。主要壓力源包括「往後出路」(6.8)、「溫習/準備時間不足」(6.7)及「自我期望過高」(6.6)，而為考生帶來最大壓力的科目，則依次為選修科(6.9)、英國語文(6.7)、中國語文(6.3)和數學(6.3)。
學友社學生輔導顧問吳寶城表示，今年文憑試考生和大學聯招報名人數均分別增約一成，或使考生感競爭更激烈，而倍感壓力；加上今年文憑試不設疫情期間的過渡安排，「資訊及通訊科技(ICT)」、「企業、會計與財務概論(BAFS)」等部分學科的考試內容或模式有所改動，均或令考生認為溫習時間不足。他提醒考生，文憑試以「水平參照」制度評核成績，只要分數和能力達一定水平就能獲一定等級，毋須因而過分擔憂。
調查又指，大部分考生均曾經或正在出現嚴重的壓力徵兆，如在過去兩周感到身心疲累(83%)、學習動力消減(76.6%)、難以集中精神(72%)、容易情緒波動(66.1%)、無充足睡眠(66%)等。受訪者的減壓方式，包括傾向以聽音樂(56%)、瀏覽社交媒體(40.9%)、玩電子遊戲(32%)等獨自娛樂，較少主動尋求師長或專業協助。
學友社建議考生多自我覺察，出現壓力徵兆時嘗試不同的減壓方法，建立良好生活習慣、進行一些能鬆弛神經的活動，如散步、聽音樂等，以及加深了解多元出路的資訊等，相信能減輕焦慮、不安和壓力；呼籲家長給予子女適當的私人空間，並主動觀察和留意他們的情緒及精神狀態，提供適合的協助，避免考生壓力徵兆的情況惡化，持續損害身心健康，影響應考文憑試時的表現和日常生活。有需要可尋求專業人士協助。