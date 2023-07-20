文憑試考生八大外選擇多 金融工管課程競爭激烈

文憑試(DSE)昨放榜，逾四成考生考獲大學基本入學成績的「3322」門檻。但除八大外，考生亦不少出路，如可報讀本地私立大學、職訓局、香港大學附屬學院等課程。香港恒生大學校長何順文認為，恒大今年收生情況與往年相若，目標收生約1,700人，又期望在東南亞和內地的推廣，有助吸引新生入讀。

何順文透露，最受考生歡迎的首3個課程包括金融分析及金融科技工商管理(榮譽)學士學位課程、環球商業管理工商管理(榮譽)學士，以及融合媒體及傳播科技(榮譽)文學士。他續稱，該3個課程競爭今年都頗大，競爭人數比例分別達20比1、17比1和14比1。

香港大學附屬學院︰去年三成二學生銜接八大

香港大學附屬學院指，截至昨午2時，已有超過1.6萬人報讀學院課程，按年升15%，最受歡迎的3個學科為工商管理副學士、護理學副學士及社會科學副學士，報名人數均逾一千，其中工商管理副學士接獲近2,000人報名。學院今年繼續應用「雙軌入學通」，學生可在網上系統或到九龍灣校舍報名、面試及繳費。學院指，去年在升讀全日制學位的畢業生及學生當中，超過三分二成功銜接八所政府資助大學。學院署理校長盧兆興教授表示，「學院提供多元的課程，同學可以按自己興趣，在我們這裡修讀相關學科，從而實現理想。學院亦為同學提供第二次機會，讓同學畢業後可銜接升上大學，我們一直與同學一起創明天。」

另外，昨早11時，亦有有約40名考生到長沙灣的香港專業教育學院(IVE)等候報讀課程，部分考生還有家長陪同。黃同學指，擬報讀酒店款接基礎課程文憑，望日後升讀商科高級文憑，並透露父母得悉並理解自己的決定。陳同學稱在中學選修經濟、企業、會計與財務概論，亦預計到成績未能達標，所以一早前來報讀IVE的商業基礎課程文憑。她說之前收到IVE發放的「有條件取錄」，放榜後到場註冊。