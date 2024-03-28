文憑試開考 考生生活變化大 衛生署倡調節呼吸釋壓力

面對壓力時，精神健康尤須關注。衛生署學生健康服務臨床心理學家李靜慧稱，考生長時間集中精力溫習時，或會因盼「證明實力」和「不負所望」，而出現緊張、擔心、內疚等情緒反應，並忽略社交，產生孤軍作戰的感覺。她建議，學生可透過與人聊天、跑步、伸展等方式釋放壓力和消除寂寞感；放慢呼吸節奏及延長呼氣時間，能有效讓身體感到放鬆，再讓大腦帶動心情放鬆；又指即使於考試期間感到精神緊張，亦應停筆約2分鐘調整呼吸。

壓力或損身體健康，致肩膀痛、胃痛、肚瀉等。衛生署社會醫學顧問醫生(家庭及學生健康)鍾偉雄指，長時間備考或令考生行為改變，如減少體能活動、食無定時、睡眠不足等，建議考生每溫習30分鐘，花30秒舒展眼睛和身體，平均每日做約1小時中等至強烈運動。因健康生活習慣有助集中精神應付考試。

此外，家長支持亦是重要一環。李靜慧指，除調整期望外，父母應營造良好家庭氣氛，常向子女面帶微笑、多與子女正面溝通及打氣，減少批評，並為考生提供固定空間放置溫習內容，以免他們分心和產生壓力。她稱，家長可與老師探討及上網蒐集升學、就業等資料，並多抽空陪伴子女，讓他們在有需要時，能得到適切幫助。鍾偉雄認為，上述建議也有助家長與子女尋到正確溝通的方法，長遠改善親子關係。