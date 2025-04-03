文憑試首個核心科目開考 中文寫作考演講辭 教師評兩卷難度適中

文憑試首個核心科目昨日開考，打頭陣的是向來被喻為「死亡之卷」的中文科。今年閱讀卷課外篇章選用內地及台灣作家的作品，而文言文就談及安史之亂和後人評價；「寫作」實用寫作部分，要求考生撰寫演講辭，並設三揀一命題寫作題目。有考生表示，卷一試卷並非太難，文言文篇章亦容易理解；亦有人表示在卷二花了較多時間處理實用文，令寫作文時間緊迫。有教師表示兩份卷難度適中。 文憑試首個核心科目中文科開考，今年共有4.8萬人報考，較去年多約3,800人，當中近5,300人是自修生。考驗閱讀能力的卷一，分兩部分，包括甲部的十二篇指定範文，而試卷今次選用《論仁、論孝、論君子》、《山居秋暝》和《六國論》三篇作考核，考問重點主要與內容和寫作手法相關。

至於乙部則有兩篇白話文及一篇文言文，分別是節錄內地作家蔣方舟的《我們都曾以為自己會是小說的主人公》及台灣作家柯裕棻的《比正路還長的巷子》，而文言文則是《資治通鑑》和《滹南遺老集》，講述唐代的安史之亂中，張巡、許遠兩官員守衛睢陽城的事跡。 有考生表示，卷一試卷並非太難，文言文篇章亦容易理解。亦有考生表示，其中一篇白話文較難，所以先作答較容易的文言文篇章題目，留待最後再才處理白話文篇章的長答題。 命題寫作題目三揀一 卷二「寫作」實用寫作部分，要求考生為鼓勵領養寵物活動撰寫演講辭，而乙部命題寫作題目三揀一，包括「藏在泥土中的寶物」，考生可記敍泥土「 藏 」物的過程，也可描寫泥土「藏」物的狀況；第二選項「為不完美添色彩」考生可借事抒情，或闡述為不完美添色彩的方法或重要性。而第三選項是談論對「行事要量力而為，勉強沒有好結果」及「要踏出舒適圈，才可以突破能力的界限」兩者的看法。