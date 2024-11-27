文藝創意產業發展藍圖 提4大方向 71項措施 檢討藝團資助機制 北都建國家發展和成就館

政府昨公布《文藝創意產業發展藍圖》，涵蓋4大發展方向，冀香港成為「中外文化藝術交流中心」。《藍圖》不少部分著墨在表演藝術範疇，當中提及要全面檢討現時資助藝團的制度，文化體育及旅遊局長楊潤雄表示，目前正做初步檢討工作，不同規模的藝團皆會檢視，期望有限資源下，在協助業界上發揮最大作用。《藍圖》另一重點是「弘揚中華傳統優秀文化，發展香港特色文化內涵」，當局將在北部都會區建設一所介紹國家發展和成就的博物館。

《藍圖》提出提出4大發展方向和6大原則，合共71項措施，冀香港成為「中外文化藝術交流中心」，期望10年後產業的增值達2,000億元。《藍圖》在文化產業領域均有觸及，包括推動流行文化、打造盛事之都及流行文化之都；亦會推動傳統文化的保育，例如非物質文化遺產，亦會支持粵劇發展等。《藍圖》行動計劃中的71項措施，有36項已開始，餘下的將在明年展開。 《藍圖》的其中一個目標是協助行業產業化，而較多部分著墨在表演藝術方面，內容涵蓋資助制度和表演場地。方向四的「完善文藝創意產業生態圈」，共有24項措施，包括現已展開的全面檢討現時資助藝團的制度，引入以表現和藝術水平掛鈎為標準的制度，採用績效指標作為評核準則，建立主要表演藝團的「進出機制」。這意味着恆常受政府資助的九大藝團，將要接受「考核」；受藝發局資助的中小型藝團，申請資助時亦要考慮《藍圖》的元素。

不排除將來有「十大或十一大」藝團 楊潤雄表示，相關的檢討不單是藝發局的資助，而是全面地做，冀運用政府有限的資源協助業界發展。他指，目前正初步地做相關的檢討，「睇下機制結果，是否需有導向」。他又指，就「進出機制」方面，目前的九大藝團，不排除將來有「十大或十一大」；亦會檢視是否有藝團需要「畢業離開」。楊潤雄又列舉了一些決定資助與否的元素，包括創新思維、受歡迎程度，和對文化界別的影響等。 藝發局主席霍啟剛表示，相關機制仍在討論中，又強調不存在某些規模的藝團更具優勢。他又指，整個生態需要有流動性，在現有資源下，可否有更多年輕藝團可「上車」獲資助；有些已「畢業」的，就邁進另一個階梯。他又指，劇團在創作上亦須考慮市場元素。 此外，《藍圖》亦有在場地方面著墨。例如研究放寬不同場地的限制，工廈可改建作小型劇場或黑盒劇場，將在明年展開。



弘揚中華傳統優秀文化 推動非遺保護傳承 《藍圖》的其他重點包括方向一的「弘揚中華傳統優秀文化，發展香港特色文化內涵」，共有16項措施。包括完善博物館體系，在北部都會區建設一所介紹國家發展和成就的博物館，涵蓋國家政治、經濟、文化資料，以及中國共產黨史、國家安全等多個議題。此外，亦會推動非遺保護和傳承工作，包括定期更新香港非遺清單和非遺代表作名錄。此外，政府亦會打造香港「流行文化之都」的地位，包括建立「流行文化館」。被問到該館的選址，楊潤雄稱暫時未有詳細選址，現時重點考慮的是館內展示的內容。 《藍圖》原定去年底公布，最後延至今年底才出爐，楊潤雄表示，期間與業界多番討論並作反覆修改；又指局方沒有停下工作，相信不會影響推進措施。他期望，2034年文化藝術和創意產業的增加值會達至2,000億元；就業人數由2022年的22萬人，增至26萬人。