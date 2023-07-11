文錦渡口岸路面突沉降 急停北上 過境巴士改經香園圍 內地鮮活如常供港

文錦渡內地口岸發生罕見事故！深圳當局周日晚公布，文錦渡口岸入境通關現場於當日下午6時出現地面沉降，為確保入境車輛安全，暫停文錦渡口岸入境內地的客、貨車通關業務。文錦渡口岸過境巴士服務須改經香園圍口岸前往深圳。運輸業界指，事故只影響貨車北上，鮮活食品抵港沒有受到影響。有資深結構工程師認為事故不尋常，或涉及局部土壤的液化或潛變，近日落雨亦有機會影響土地發生地陷。

深圳市人民政府口岸辦公室於周日晚上發出公告，指文錦渡口岸入境通關現場於當日下午6時出現地面沉降，存在安全風險。而為確保入境車輛安全，經省有關部門同意，暫停文錦渡口岸入境客、貨車通關業務，原經文錦渡口岸入境的車輛可從深圳其他口岸入境，出入境旅客從其他口岸通行。口岸辦指，市、區相關單位已啟動應急處置預案，第一時間抓緊搶修；而恢復通關時間待搶修完成後及時公告。

運輸及物流局長林世雄昨表示，內地已向特區政府通報事件，文錦渡跨境巴士服務北行會改用香園圍口岸，南行通道不受影響，其他貨運會用其他通道北行返回內地。他又指，文錦渡的貨運大多是鮮活食品，由於南行通道沒有受影響，預計事件對於供港鮮活食品的影響不會很大。至於何時重新通車，以及沉降原因，林世雄表示，地陷範圍屬內地管轄，相信內地會就這方面進行研究，找出復修方案，確保客車和貨車的復運，可令人滿意。

據現場圖片所見，文錦渡口岸入境內地方向的驗車通道有地面拱起，近查驗亭的地面則明顯下陷，查驗亭結構扭曲，有明顯裂痕和傾斜。昨日地面沉降現場已有多架工程車輛拆卸查驗亭，工程人員同時灑水減少灰塵。