文體旅局明再免費派雪糕　即睇詳細地點及時間 (更新)

文化體育及旅遊局宣傳「藝術三月」，一連4個周六免費派雪糕。(文體旅局fb影片截圖)

【3月15日更新】政府為推動香港文化藝術發展舉行「藝術三月」活動，當中文化體育及旅遊局由本月9日起一連四個周六，即3月9日、16日、23日及30日，將於各區派發免費雪糕，並會適時公布派雪糕地點，以推動「藝術三月」活動。

明日(16日)文體旅局的雪糕車將在尖沙咀及中環2個地點派發雪糕，包括：