文體旅局明再請食雪糕　3.25特別加派雪糕　即睇詳細地點及時間 (更新)

【3月22日更新】文化體育及旅遊局為迎接「藝術三月」活動，於本月9日起一連四個周六，即3月9日、16日、23日及30日，將於各區派發免費雪糕，並會適時公布派雪糕地點，以推動「藝術三月」活動。

文體旅局指，今次除了本周六(23日)在香港文化中心及中環10號碼頭有雪糕車派雪糕，下周一還特別加推派雪糕，原因是下周一開幕的藝術@維港「teamLab: 光漣」展覽，首周預約名額已經滿，以免大家失落，局方會在添馬公園及香港文化中心派雪糕。

明日 (23 日) 雪糕車出沒地點：

香港文化中心，正午12時至下午4時半，下午5時至9時

中環10號碼頭對出空地，正午12時至下午4時半，下午5時至9時

下周一 (25 日) 雪糕車出沒地點：