文體旅局明再請食雪糕　3.25特別加派雪糕　即睇詳細地點及時間 (更新)

【3月22日更新】文化體育及旅遊局為迎接「藝術三月」活動，於本月9日起一連四個周六，即3月9日、16日、23日及30日，將於各區派發免費雪糕，並會適時公布派雪糕地點，以推動「藝術三月」活動。
文體旅局指，今次除了本周六(23日)在香港文化中心及中環10號碼頭有雪糕車派雪糕，下周一還特別加推派雪糕，原因是下周一開幕的藝術@維港「teamLab: 光漣」展覽，首周預約名額已經滿，以免大家失落，局方會在添馬公園及香港文化中心派雪糕。
明日(23日)雪糕車出沒地點：
- 香港文化中心，正午12時至下午4時半，下午5時至9時
- 中環10號碼頭對出空地，正午12時至下午4時半，下午5時至9時
下周一(25日)雪糕車出沒地點：
- 香港文化中心，正午12時至下午4時半，下午5時至9時
- 添馬公園，正午12時至下午4時半，下午5時至9時
文體旅局派雪糕第二回
【3月15日更新】政府為推動香港文化藝術發展舉行「藝術三月」活動，當中文化體育及旅遊局由本月9日起一連四個周六，即3月9日、16日、23日及30日，將於各區派發免費雪糕，並會適時公布派雪糕地點，以推動「藝術三月」活動。
明日(16日)文體旅局的雪糕車將在尖沙咀及中環2個地點派發雪糕，包括：
- 香港文化中心露天廣場C區，時間正午12時至下午4時半，下午5時至9時
- 中環10號碼頭對出空地，時間正午12時至下午4時半，下午5時至9時
文體旅局一連4個周六免費派雪糕
【3月8日更新】為推動香港文化藝術發展，政府舉行「藝術三月」活動，多場文化與藝術盛宴將在維港兩岸上演。文化體育及旅遊局在社交平台表示，由明日(9日)起一連四個周六，即3月9日、16日、23日及30日，將於各區派發免費雪糕，以迎接「藝術三月」活動。
文體旅局局長楊潤雄在社交平台拍片介紹活動，指以「藝術三月」為主題的雪糕車，將會穿梭香港大街小巷，並派發雪糕，與市民和旅客一起分享，以及各式各樣的節目，為大家「帶來充滿甜蜜的味道」，他表示歡迎大家前來打卡。
至於明日(9日)文體旅局的雪糕車將在以下3個地方派發雪糕，包括：
- 香港文化中心，時間正午12時至下午4時半，下午5時至9時
- 金紫荊廣場，時間正午12時至下午4時半
- 中環10號碼頭對出空地，時間下午5時至9時
至於之後周六派發雪糕的地點，文體旅局表示會在其社交平台和網頁公布，呼籲大家留意。