斑馬線黃波燈將全數換成有LED光環新款　調查指駕駛者讓路比例明顯升

全港目前有約230個設有「黃波燈」的斑馬線過路處，運輸署2022年試驗新型黃波燈，在原有會發光的黃色球體外圍增設可發出閃光的LED光環，支柱部分也會發出閃動白光。運輸署指，試驗計劃顯示更換新型黃波燈後，駕駛者在斑馬線前停車讓路予行人的比例，由42%明顯上升至80%，因此決定全港更換。

運輸署向立法會一個委員會提交文件指，政府不時接獲市民意見，指一些司機沒有在斑馬線前停車，影響行人過馬路安全。當局在試驗計劃的過路處對行人進行意見調查，大多受訪者認為新設計的黃波燈比舊設計更明亮、更顯眼，並稱有更多駕駛者願意停車讓路予行人。署方指，現已委託機電工程署更換全數傳統黃波燈，預計下月起逐步在斑馬線安裝及投入運作，2027年全部安裝完成。

過去數年運輸署亦有試驗新一代電子行人過路發聲裝置，今年第二季將開始在全港過路處更換逾1.3萬套發聲裝置，預計2027年底全部完成，又指新裝置將配備發光組件和摸讀地圖，分別方便弱視人士留意位置和向視障人士提供過路處附近布局資訊，同時於新裝置下方設有非接觸式行人過路按鍵感應器，減少行人在衞生方面的顧慮。

對角過路處視乎交通情況定未來方向

另外，運輸署去年1月和8月分別在沙田及尖沙咀設立對角過路處試點，用以觀察設施的運作情況及收集有關試驗數據，之後會因應試驗結果及本港交通情況，考慮對角行人過路處的未來方向。至於在各區約100個行人過路處安裝的投射紅光的輔助裝置，工程已於去年12月完成。