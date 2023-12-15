料下月進入冬季流感高峰　衛生防護中心籲盡快接種疫苗

本港天氣開始轉凍！衛生防護中心今(15日)表示，預計未來一周天氣會繼續降溫，加上復常後市民或較多在聖誕假期外遊，除夕亦可能有較多慶祝活動，預料下月便會進入冬季流感高峰期，加上疫情期間嚴密的社交距離措施，容易令市民，尤其小孩產生「免疫差距」現象，呼籲免疫力較弱人士，盡快接種合適的疫苗。

衛生防護中心總監徐樂堅說，本港目前未踏入冬季流感高峰期，實驗室的監測數字是3.76%，公立醫院的入院率是0.14%，兩者仍屬於低水平，但預計未來一周本港天氣轉冷，不排除下月便會進入冬季流感高峰期。加上在疫情期間社交距離措施嚴格，市民接觸到常見的呼吸道病原體機會就越少，特別是小朋友，因為可能在出生三歲以來，很少接觸呼吸道病原體，對不同病原體的免疫力會較以往差，導致復常後出現各類型爆發，不同國家及地區在新冠疫情後都出現「免疫差距」現象。