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本地
2023-12-15 16:32:16

料下月進入冬季流感高峰　衛生防護中心籲盡快接種疫苗

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衛生防護中心預料本港下月或會進入冬季流感高峰期。(資料圖片)

衛生防護中心預料本港下月或會進入冬季流感高峰期。(資料圖片)

本港天氣開始轉凍！衛生防護中心今(15日)表示，預計未來一周天氣會繼續降溫，加上復常後市民或較多在聖誕假期外遊，除夕亦可能有較多慶祝活動，預料下月便會進入冬季流感高峰期，加上疫情期間嚴密的社交距離措施，容易令市民，尤其小孩產生「免疫差距」現象，呼籲免疫力較弱人士，盡快接種合適的疫苗。

衛生防護中心總監徐樂堅說，本港目前未踏入冬季流感高峰期，實驗室的監測數字是3.76%，公立醫院的入院率是0.14%，兩者仍屬於低水平，但預計未來一周本港天氣轉冷，不排除下月便會進入冬季流感高峰期。加上在疫情期間社交距離措施嚴格，市民接觸到常見的呼吸道病原體機會就越少，特別是小朋友，因為可能在出生三歲以來，很少接觸呼吸道病原體，對不同病原體的免疫力會較以往差，導致復常後出現各類型爆發，不同國家及地區在新冠疫情後都出現「免疫差距」現象。

徐樂堅指，不同國家及地區在新冠疫情後都出現「免疫差距」現象。(資料圖片)

徐樂堅指，不同國家及地區在新冠疫情後都出現「免疫差距」現象。(資料圖片)

「免疫差距」現象令肺炎支原體個案波動

他提醒市民若出現呼吸道徵狀，就不要上班上學，避免前往人多擠迫的地方，特是年長和免疫力低等高危人士，如出現呼吸道徵狀應盡早求醫，時刻保持個人衛生，中心亦建議市民盡快接種流感和新冠疫苗。

另外，內地等地方爆發肺炎支原體感染方面，徐樂堅指本港錄得的個案在8月後出現波幅，但每周相關入院數字尚算平穩。他稱肺炎支原體是常見的呼吸道疾病，估計未來一段時間，隨著「免疫差距」的現象，以及長假期有較多聚集活動，肺炎支原體感染數字仍會持續波動。

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