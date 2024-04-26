料五一黃金周590萬人次出入境 旅發局首場煙火表演勞動節尖東綻放

內地長假期五一黃金周將至，入境處預計6日共約有590萬人次經各管制站出入境本港。旅發局於下周5月1日、即勞動節晚上，會在尖沙咀東對開的維多利亞港，舉行長約10分鐘的海上煙火表演，其間將展示「HK」字樣和開心笑面圖像，而今次觀賞煙火的最佳位置是尖東的海濱花園。另外「油尖旺購物節」亦會在同日啟動，當區民政處相信兩項活動同時舉行能刺激本地消費氛圍。

政府在《財政預算案》提出每月在維港舉行無人機和煙火表演。旅發局表示，勞動節當晚8時會在近尖東的尖沙咀海濱花園對開、離岸130米的維港海面，舉行長約10分鐘的海上煙火表演。當局指，整個煙火表演以金色為主調，並會展示「HK」字樣、開心笑面特別圖案，以及配合「幻彩詠香江」燈光多媒體匯演。