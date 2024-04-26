料五一黃金周590萬人次出入境 旅發局首場煙火表演勞動節尖東綻放

內地長假期五一黃金周將至，入境處預計6日共約有590萬人次經各管制站出入境本港。旅發局於下周5月1日、即勞動節晚上，會在尖沙咀東對開的維多利亞港，舉行長約10分鐘的海上煙火表演，其間將展示「HK」字樣和開心笑面圖像，而今次觀賞煙火的最佳位置是尖東的海濱花園。另外「油尖旺購物節」亦會在同日啟動，當區民政處相信兩項活動同時舉行能刺激本地消費氛圍。
政府在《財政預算案》提出每月在維港舉行無人機和煙火表演。旅發局表示，勞動節當晚8時會在近尖東的尖沙咀海濱花園對開、離岸130米的維港海面，舉行長約10分鐘的海上煙火表演。當局指，整個煙火表演以金色為主調，並會展示「HK」字樣、開心笑面特別圖案，以及配合「幻彩詠香江」燈光多媒體匯演。
旅發局指，尖沙咀海港城、香港文化中心和星光大道對出一帶的海濱長廊，均未能觀賞煙火表演，建議最佳觀賞位置為尖沙咀海濱花園，而紅磡海濱花園近建灣街一帶、北角東岸公園主題區、灣仔海濱場地和近金紫荊廣場的灣仔臨時海濱花園等，亦可觀賞今次煙火表演。
旅發局推「五一旅遊專屬網頁」
另外，旅發局同時推出一站式「五一旅遊專屬網頁」，載有長假期間的購買優惠、交通安排和景點開放時間等資訊。油尖旺民政事務處和油尖旺區議會合作的「油尖旺購物節」，亦將於勞動節當日啟動，區內逾110家品牌、近2,200間商戶將參與計劃，包括尖沙咀和旺角等區域的商場、酒店、食肆和零售店，提供不同限定優惠。
油尖旺民政事務專員余健強指，活動與煙火表演同時舉行效果相得益彰，豐富本地市民及旅客體驗之餘，亦能刺激本地消費氛圍。
入境處料五一出入境高峰
在下周二(30日)至周日(5月5日)五一黃金周期間，入境處預計共約590萬人次經各個管制站進出香港，包括約505萬人次取道陸路管制站，陸路出境和入境高峰期均預計為勞動節當日，出境和入境人次分別預計為約48.1萬和54.4萬。入境處又預測，羅湖管制站料成黃金周期間最繁忙的管制站，每日平均分別約20萬人次出入境，其次是落馬洲支線管制站及港珠澳大橋香港口岸。
入境處邊境管制(車輛)科指揮官吳凱嘉說，現已減少前線人員休假和內部調配逾200名員工到各管制站加強服務，包括加開櫃枱、e-道和車道等，惟直言若所有旅客都集中同一時段過關，管制站一定會擠塞或等候需時。入境處呼籲市民和旅客，應盡量避開早上8時至中午12時的高峰時段出入境。