料今年平均氣溫較高 天文台新增極端酷熱天氣提示

天文台統計去年天氣數據，指全年共15日最高氣溫等同或高於攝氏35度，是1884年有紀錄以來最多；氣候暖化及極端天氣持續，預計今年平均氣溫較高。為加強酷熱天氣警告服務，若預測或實際市區氣溫達35度或以上時，便會發出「極端酷熱天氣」特別天氣提示，提醒市民。

新任台長陳栢緯上任後首次見傳媒時指，去年全年平均氣溫23.9度，較正常高0.4度，共15日最高氣溫等同或高於35度，破歷來紀錄；全年共有52日酷熱天氣，比前年最高紀錄少2日。去年7月是歷年最熱的月份，平均氣溫達到33.3度，並有連續21日「熱夜」，亦創最多連續熱夜紀錄。預測今年全年平均氣溫仍屬偏高，有機會是歷來十大最熱年份。

氣溫達35度時發出

為讓市民做好準備，天文台指，將在酷熱天氣警告中新增「極端酷熱」，當天文台總部或新界普遍地區實測或預計達35度便會發出。

4至7個風球入香港500公里範圍

香港即將踏入風季，天文台預計本港今年6至10月踏入風季，將有4至7個熱帶氣旋進入香港500公里範圍內。陳栢緯指，天文台已盡早發放資訊，但香港面積太細，熱帶氣旋的路徑及強度有很多變數，天文台如太早發出信號，或會出現誤報或虛報。他指，如果全球暖化及極端天氣持續，不排除本港再受如「山竹」一樣強度的熱帶氣旋影響，長遠趨勢亦不樂觀。雨量方面，天文台預計今年雨量正常至偏少，但因極端天氣頻繁，暴雨將會出現，又補充個別地區大雨不代表全港會落大雨，市民可留意局部地區大雨提示。