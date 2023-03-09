料今年4至7個熱帶氣旋襲港 天文台︰6月或之後踏入風季

香港踏入3月仍屬初春，但昨日市區氣溫已高達攝氏25.7度，預測今日最高氣溫或達27度。天文台發布2023年全年展望，預料全年平均溫度偏高，進入香港500公里範圍內的熱帶氣旋或有4至7個，屬接近正常；預計全年雨量會是正常至偏少，但本港仍會受暴雨影響，市民應為風雨季作好準備。

今日最高氣溫約27度

天文台指廣東沿岸風勢微弱，昨午本港天氣溫暖，大部分地區氣溫上升至25度或以上。市區氣溫高達25.7度，而北區的上水更達27.7度，預測今日日間大致天晴及相當溫暖，吹微風，最高氣溫約27度，能見度較低。預料一道冷鋒會在周日稍後橫過沿岸地區，該區天氣轉涼，風勢較大，氣溫略為回落，下周一(13日)、二(14日)至介乎17至23度。