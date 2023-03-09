料今年4至7個熱帶氣旋襲港 天文台︰6月或之後踏入風季

香港踏入3月仍屬初春，但昨日市區氣溫已高達攝氏25.7度，預測今日最高氣溫或達27度。天文台發布2023年全年展望，預料全年平均溫度偏高，進入香港500公里範圍內的熱帶氣旋或有4至7個，屬接近正常；預計全年雨量會是正常至偏少，但本港仍會受暴雨影響，市民應為風雨季作好準備。
今日最高氣溫約27度
天文台指廣東沿岸風勢微弱，昨午本港天氣溫暖，大部分地區氣溫上升至25度或以上。市區氣溫高達25.7度，而北區的上水更達27.7度，預測今日日間大致天晴及相當溫暖，吹微風，最高氣溫約27度，能見度較低。預料一道冷鋒會在周日稍後橫過沿岸地區，該區天氣轉涼，風勢較大，氣溫略為回落，下周一(13日)、二(14日)至介乎17至23度。
全年平均溫度偏高或再入十大
2022年的天氣較正常溫暖，全年平均氣溫為23.9度，上月香港更遠較正常溫暖，全月平均氣溫18.9度；天文台指，隨著氣候持續暖化，預料2023年全年平均溫度偏高(即全年平均氣溫高於攝氏23.7度)，達到最高氣溫紀錄首十位的機會為高。
至於備受港人關注的氣象變化——打風，2022年共有27個熱帶氣旋影響北太平洋西部及南海，年內有6個熱帶氣旋令香港天文台需要發出熱帶氣旋警告信號。天文台指綜合考慮多個因素，包括厄爾尼諾/拉尼娜的發展情況、氣候模式預報和其他客觀指標，預計今年本港有機會於6月或之後踏入風季，10月或之前風季結束。進入香港500公里範圍內的熱帶氣旋或有4至7個，屬接近正常；預計全年雨量會是正常至偏少，但本港仍會受暴雨影響，市民應為風雨季作好準備。