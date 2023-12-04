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2023-12-04 04:30:27
日報

料學童自殺數字「冰山上的尖角」黃仁龍盼減教師工作助辨高危生

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學童自殺

學童精神健康近月備受關注。(資料圖片)

學童自殺問題近期在社會響起警號，剛卸任精神健康諮詢委員會主席的黃仁龍形容，數字高企但只屬「冰山上的尖角」，情況令人擔心兼短期內難以改善。政府為中學推出為期兩個月的校本三層應急機制，他相信措施短期內可有應急攔截作用，長遠則製造保護性，認為關鍵是減少教師工作量，使他們有空間及早識別高危學生。

政府未來兩個月在中學推出三層應急機制，第一層先由學校識別和優先照顧、輔導有精神健康需要學生。若學校人手不足，教育局會轉介個案予社署統籌的「校外支援網絡隊伍」；校長亦可轉介有嚴重精神健康需要的學生予公立醫院，醫管局會優先處理。黃仁龍在一個電視節目稱，機制的目的是要應急、作攔截性預防，而兩個月並非硬性規定，相信政府會考慮有否需要延伸及調整計劃。

黃仁龍

黃仁龍

「一試定終生」風氣或影響精神健康

黃仁龍指出，學童在過去數年面對疫情和「發生咗嘅事情」，加上社會的「一試定終生」風氣，使學業以外彷彿沒有其他量度標準，或影響學童精神健康。他認為，新機制下教職員要識別精神健康高風險學生屬很大挑戰，包括如何製造空間和時間予教職員，建議可先從減輕教師工作量入手，長遠要深耕細作，針對家庭、學業問題等危險因素下功夫。

此外，黃仁龍又引述專家稱有意輕生的學童隱蔽性高，「愈想死愈唔話你聽」，而年輕人最需要是陪伴，希望教師可有更多時間陪伴和聆聽學生傾訴，不是把時間花在培訓、追趕課程，同時期望家長可以把精神健康置於首位，放輕追進度等其他項目。他相信，現有學童自殺數字僅「冰山上的尖角」。

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倡提供考慮治療以外支援

至於整個社會的精神健康問題，黃仁龍指其在任的6年，港人受疫情等各方面影響精神健康轉差，又承認本港精神科醫生和護士人手不足，公營機構只有380名精神科醫生，加上流失率去年高達一成，認為政府可考慮在治療以外，提供一些非藥物性支援或找其他專業協助，另一關鍵則是由政府的高層次領導部門，負責統籌整個精神健康政策。

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