料學童自殺數字「冰山上的尖角」黃仁龍盼減教師工作助辨高危生

學童自殺問題近期在社會響起警號，剛卸任精神健康諮詢委員會主席的黃仁龍形容，數字高企但只屬「冰山上的尖角」，情況令人擔心兼短期內難以改善。政府為中學推出為期兩個月的校本三層應急機制，他相信措施短期內可有應急攔截作用，長遠則製造保護性，認為關鍵是減少教師工作量，使他們有空間及早識別高危學生。

政府未來兩個月在中學推出三層應急機制，第一層先由學校識別和優先照顧、輔導有精神健康需要學生。若學校人手不足，教育局會轉介個案予社署統籌的「校外支援網絡隊伍」；校長亦可轉介有嚴重精神健康需要的學生予公立醫院，醫管局會優先處理。黃仁龍在一個電視節目稱，機制的目的是要應急、作攔截性預防，而兩個月並非硬性規定，相信政府會考慮有否需要延伸及調整計劃。