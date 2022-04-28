料已見底｜樓價續跌 3月降0.7% 分析︰4月指數將回升

本港樓價連跌3個月、創15個月低。差餉物業估價署公布，3月私人住宅售價指數按月跌0.7%，但跌幅收窄；而按年則跌逾2%，較去年9月歷史高位累挫約4.22%。分析指，4月份樓價指數將反彈回升。

3月住宅售價指數381.3；今年首3個月以來，樓價累跌3.2%。按面積分類，續全線向下，其中面積介乎1,076至1,721方呎的大型單位樓價跌幅最大，報310.4，按月跌2.27%，其次為面積1,722方呎或以上的豪宅，最新報296.4，挫1.47%。面積431呎或以下細單位，最新報420.3，按月減0.99%；至於753至1,075方呎和431至約752方呎的中小型單位則則分別降0.86%及0.38%。租金指數連跌6個月，3月份指數報178.8點，按月減0.56%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，3月份為第五波疫情最嚴峻時期，經濟甚至政府活動停擺近半個月，樓價隨成交量下跌屬正常。隨著確診數字回落，社交距離措施放寬，經濟活動已逐步復甦，預期4月份的一手成交量將較3月份有6倍的升幅，樓價相信於3月份已見底，4月份樓價指數將反彈回升，物業成交量於第二季將出現報復式反彈。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮則指，隨著首階段放寬限聚措施效應下，樓市氣氛進一步轉活，相信首季積聚的購買力將持續釋放；並認為只要疫情不再嚴重復發，料下半年樓市趨樂觀，樓價可望升5%或以上，但須留意新一屆特區政府的樓市政策。