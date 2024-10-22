料年底運力較疫情前升1.8倍 香港快運︰票價按年降25%

疫情過後，港人報復式外遊帶動下，航空業逐漸復甦。香港快運航空(HK Express)行政總裁毛潔瓊指，快運目前運力比2019年同期回升1.6倍，預計年尾升至1.8倍。今年首9個月票價比去年同期下降25%；適逢香港快運航空11周年，將會推出優惠套票，每程票價低至22元起，更增設靜岡航點。 香港快運在今年首9個月航班數量增長超過50%，已達至2019年同期水平1.6倍，預計今年尾將超過1.8倍。為配合業務發展，下月香港快運將會迎接第11架A321neo客機，而首批訂購的16架A320neo客機預料明年全數交付，另外17架料2027至2029年接收。

目標今年聘500人 有信心年底完成 為配合發展，香港快運正招聘人手，現時聘用有逾400名機師和700名機艙服務員，機艙服務員中65%是香港人、逾15%來自中國內地，另有20%來自其他亞洲地區；今年目標招聘500名機艙服務員及機師，現已招聘到450人，包括超過300名機艙服務員及140名機師。毛潔瓊指有信心年底完成招聘目標，預計年底機組人員將接近1,200人，又指今年載客量按年升55%，料年尾可達600萬人次。 今年聖誕節及農曆新年旺季預定情況理想，比去年增長30%，日本仍是熱門目的地，東南亞地區需求亦急速增長；毛潔瓊認為，反映旅客對悠閒、短途旅遊需求持續上升，對市場前景充滿信心。另外今年首9個月，大灣區旅客來港搭乘快運航班人數按年錄得雙倍增幅。她認為「紅眼航班」(凌晨起飛)為一個賣點，吸引大灣區旅客選擇快運，「旅客下班後乘坐跨境巴士來港，(搭紅眼航班後)抵達目的地後即時開始行程，回港後可乘坐跨境巴士上班」，加上快運獨家航線及靈活票價更吸引大灣區旅客，期望將來開拓內地二、三線城市航線，吸引內地旅客來港和港人到內地旅遊。

新票價助縮短延誤時間 快運自5月將2種票價選項增至4種，旅客可按行李多寡選擇不同票種，但手提行李及登機行李嚴守尺寸及重量規限，有部分人對此不滿。毛潔瓊解釋，做法在歐洲低成本航空公司很普遍，可讓旅客更具自主權及靈活性，自5月推出以來，逾一半旅客選擇輕便飛(只帶一件隨身物品)和隨心飛(只攜隨身物品及一件登機行李)，隨身物品須放前方座椅底部，航班延誤時間由平均每月1,000分鐘縮短至100分鐘。而今年首9個月票價比去年同期下降25%，乘客運載率仍保持九成，預計明年票價會維持一個相對穩定且具競爭力水平。

新航線開通 推兩套票88元起 香港快運航空宣布為慶祝11周年及於12月17日起開通日本靜岡直飛航線，新航線於昨傍晚6時開售，票價由110元起。靜岡將成為香港快運第11個日本航點，令航點數量突破30個，每周有400對航班來往香港及亞洲等地；同時亦推出套票優惠，只需88元購買兩套來回機票，超過30個快運航點進行配搭，包括日本、韓國、越南等地。套票將於今早11時開賣，使用限期由下月至明年11月。