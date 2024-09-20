料成首支啟德體育園表演外國樂隊 英樂隊Coldplay落實來港開騷

啟德體育園預計明年上半年啟用，其主場館可容納5萬人，英國殿堂級樂隊Coldplay昨證實明年4月將在啟德體育園舉行3場演唱會，為相隔16年再次來港演出，亦預計成為首支在新場館表演的外國樂隊。啟德體育園回覆指，十分期待Coldplay這支享譽全球的樂隊在啟德體育園演出，這場音樂會標誌著啟德體育園的重要里程碑，也是體育園明年開幕後的主要國際盛事之一。

Coldplay世界性巡演「Music of the Spheres World Tour」自2022年3月展開以來已在歐洲、北美、拉丁美洲等地展開，單計亞洲區，2023年起先後到台灣、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡和泰國等地演出。Coldplay官方平台昨公布明年在亞洲巡迴演唱會行程安排，包括於明年1月於在阿布扎比和孟買合共有三場表演，4月則在香港和首爾分別舉行3場和4場演唱會，當中香港將於明年4月9、11和12日在啟德體育園舉行。

啟德體育園回應指，十分期待Coldplay這支享譽全球的樂隊在園區內演出，這充分體現了啟德體育園積極為香港帶來國際娛樂盛事的承諾。這場音樂會標誌著體育園的重要里程碑，也是明年開幕後的主要國際盛事之一。體育園補充指，除Coldplay音樂會外，更多體育和娛樂活動將陸續公布。

旅遊促進會總幹事崔定邦表示，樂隊今次在東北亞的演出，只有香港及首爾兩個城市，相信可以吸引內地及東亞地區過夜旅客來港，帶動消費。他期望當局加強交通配套，例如安排接駁巴士接送觀眾到各區消費，帶動本港其他行業。