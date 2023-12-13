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本地
2023-12-13 04:30:31
日報

料明年港僱員加薪3.3% 44%僱主擬來季增聘人手

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萬寶盛華大中華 徐玉珊

不少上班族每日最少有一餐「外出食飯」，而物價飛漲「茶記」碟頭飯普通都賣五、六十元，打工仔其中一個新年願望必是「加人工」。有人力資源公司調查發現，本港2024年員工平均加薪3.3%，較今年升0.5個百分點高。另外，僱主增加員工人數意欲維持平穩，44%人預計未來3個月將增加人手，卻難以找到足夠的合適人才來填補關鍵職位空缺。

萬寶盛華大中華(ManpowerGroup)香港昨公布的明年首季「就業展望調查」報告結果顯示，受訪的525名香港僱主，44%預算未來3個月將增加人手，表示縮減人手則有15%；而40%表示未有計劃調整現時人手。經季節性調整的數據顯示，來季就業展望指數為+29%，按季下跌1個百分點，但按年上升7個百分點。香港來季淨就業展望指數比全球高3個百分點。

按行業分類，通訊媒體業錄得就業展望指數為+63%，按季增15個百分點，按年升31個百分點，成本季最樂觀的就業展望指數行業。運輸及物流業指數為+34%，按季升22個百分點，按年漲14個百分點。

此外，資訊科技業、金融及房地產業、工業與原料業、消費品及服務業等4項就業展望指數，分別錄得+32%、+26%、+22%及+20%；醫療保健及生命科學業錄得+20%，按年上升15個百分點，但按季減20個百分點。

萬寶盛華大中華高級副總裁徐玉珊解釋，數位經濟、大灣區發展、與內地市場的融合，以及疫後行業進一步復甦等因素刺激僱主招聘意欲，創造更多就業機會，令香港整體行業的就業展望指數持正數，反映在港就業前景依然平穩。

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全球人才短缺雖已見頂，但仍處於高位，調查料全球75%企業明年仍要面對缺乏人才、難以填補職缺問題。香港的人才短缺去年達頂峰，嚴重短缺達85%，預計明年略減個7個百分點，至78%。她稱香港人才短缺問題仍存在，不少企業因而採取一系列措施應對，如提供具有競爭力的薪酬待遇(39%)、靈活的工作時間和地點選擇(33%)、入職獎金(32%)、尋找新人才庫(29%)、將流程自動化(28%)。

建造業料加人工最高

徐玉珊預期，旅遊業及消費仍能支撐經濟增長，失業率維持低水平，明年香港僱員平均薪資增3.3%，升幅最大的行業為建造(4.4%)、飲食(4.2%)及金融科技業(4%)。

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