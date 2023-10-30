料最快11.1取消黑碼 利過關 李慧琼：最後審批階段 有信心

因應新冠疫情，旅客出入境內地都必須出示俗稱「黑碼」的「健康申明卡」。隨疫後復常，「黑碼」亦將功成身退。為便利過關，中國國家海關總署繼9月中推出簡化版的「黑碼」後，近月不時有指部分口岸已彈性掃碼，而前日起(28日)陸續有網上消息指中國海關將於周三(11月1日)起，取消要求所有出入境旅客填寫黑碼，港人北上過關將更暢順。全國人大常委李慧琼昨稱，已就消息向內地海關查詢指，措施進入最後審批，對11月1日取消有信心。另有立法會議員表示，期望特區政府進一步落實增設更多24小時口岸過關便利措施。餐飲業界則擔心港人北上續增，情況令人困擾。

早前重陽節長假最後一天，返港人潮塞爆本港各個陸路關口，入境事務處數據顯示，當日錄得逾66.4萬人次入境本港；而10月份截至昨日為止，更已有483萬人次港人北上，比7月份的468萬人次有所增加。然而，很多市民反映過境仍需「黑碼」超不便，常致口岸大排長龍；一直希望要求盡快取消。

內地媒體和多個相關機構近日紛紛稱接獲中國海關通知，周三(11月1日)起取消「黑碼」，若旅客出現發燒、咳嗽等個人不適徵狀，只需要在場主動向海關官員申報，惟官方至昨仍未正式公布相關消息。據報，昨日深圳灣口岸入境關口內，雖然仍有掃描黑碼的告示，但原本用作掃黑碼的電腦已關掉，職員未要求乘客出示黑碼，並指相關措施後續會有正式的官方通知；另有蓮塘口岸警員亦表示，蓮塘口岸將從11月1日起停止掃黑碼。

有口岸已彈性掃黑碼

民建聯立法會議員劉國勳前日(28日)中午亦於深圳灣口岸過關。他表示，過關時有遇上相關情況。在內地過關時有關口職員對他表示，「就快不須用(黑碼)了」，11月1起將不採用黑碼。劉其後與當地站長了解情況，並引述站長指，「其實正式文件還沒下來，但大概知道(安排)」。劉國勳續指，不少關口的前線人員已知道「黑碼」將取消，現正等待正式文件到來。他亦提到，長假期和人流特別多的時段，部分關員已就掃黑碼作彈性處理；現時疫情已受控，是合適時候取消黑碼，令市民過關更方便。

另有回港的市民表示，西九龍站內掃描黑碼的儀器未有開啟，有內地海關人員站在儀器附近，提醒旅客「入境不需要掃黑碼，如有不適要主動申報」；而前晚從羅湖前往深圳時，則需於過關時掃「黑碼」。

李慧琼昨表示，據她向海關總署了解，當局正就相關安排，進入最後審批階段，她對下月1日取消黑碼有信心。她提到近日都聽到有長者反映，希望盡快取消黑碼，如果能夠如期實施新安排，將是大好消息，進一步方便兩地人員往來。

立法會議員鄧家彪指出，取消黑碼的消息傳出後，已即時收到不少市民歡呼讚好。他期望特區政府進一步落實過關便利措施，包括增設更多24小時口岸；在落馬洲口岸引入澳門「青茂模式」，往來人員排一次隊可以過兩關，達致兩地一檢等。他亦建議，在大型口岸增設「人面辨識」特快過關通道，以及單車友善關口，促進港深生活融合。