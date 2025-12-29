料本港今年經濟增長加速至3.2% 陳茂波：防範黑天鵝灰犀牛

本港經濟在過去一年面對不同挑戰。財政司長陳茂波表示，回顧2025年，外圍發展不明朗，但本地資產市場表現仍進一步改善，訪港旅客人數增加，整體出口和固定資本投資表現良好，本地消費亦趨穩，估計今年經濟增長將加速至3.2%。展望明年，本港經濟可望保持良好的勢頭；同時會繼續保持高度警惕，防範各種「黑天鵝」和「灰犀牛」的情況。 陳茂波昨在網誌表示，本港經濟已連續第三年保持增長勢頭。出口和投資表現良好，是帶動經濟的主要動力，股市和樓市價量齊升，亦鞏固市場的正向預期。他舉例，港股表現亮麗，連續第二年上升，今年首11個月，港股平均每日成交額接近2,600億元。而IPO集資額高踞全球第一。此外，住宅物業市場亦持續活躍，今年首11個月的買賣宗數按年升約16%；樓價和租金分別累升3%和4%，市場對住宅樓市前景普遍持正面預期。

他表示，展望明年，本港經濟可望保持良好的勢頭。市場普遍預期環球經濟即使動力放緩，但仍可維持溫和擴張，而內地以至亞洲整體仍是主要的增長引擎，這些都將繼續為香港經濟提供重要支撐。此外，市場一般預計息率下調，也有利營商及投資氣氛。 港府三方面積極主動 對接國家發展戰略 陳茂波又指，明年是國家「十五五」規劃開局之年，港府將更積極主動對接國家發展戰略，金融、創科和貿易將是香港三個重要的發展引擎。當中包括三方面，一是全面提升國際金融中心的功能和內涵，持續鞏固提升在金融市場的優勢領域，同時亦要豐富本港金融市場的多元面向；二是加速建設和拓展國際一流水平的創新科技樞紐，特別是與粵港澳大灣區兄弟城市強強聯手。三是提升國際貿易中心的功能，繼續發揮好「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色和功能。

陳茂波指，踏入新的一年，新挑戰在所難免，但也將迎來更大的新機遇。在更好融入和服務國家發展大局的過程中，自身也必會得到更好的發展，並創造更多優質的就業職位，讓經濟增長和多元化發展的成果更好惠及市民。同時，亦會繼續保持高度警惕，在外圍環境始終充滿變數的情況下，防範各種「黑天鵝」、「灰犀牛」的情況，統籌好「安全」和「發展」兩大主軸，讓香港在2026年社會和經濟均得以繼續平穩向前發展。

