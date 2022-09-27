料港人消費券用作外遊 酒店業看淡生意

抵港人士入境「0+3」措施昨生效，回港毋須檢疫令港人外遊意慾大增，同日起所有指定檢疫酒店轉回一般酒店。酒店業主聯會經理陳媛妍昨稱，「0+3」對旅客吸引力不算大，但較多港人或因而外遊。她指，目前本地需求不算太大，加上部分指定檢疫酒店加入經營「宅度假」(Staycation)市場，預計業界的度假住宿生意將由目前的八至九成，跌至兩至三成。
政府周六(10月1日)派發新一期電子消費券，陳媛妍坦言由於當局表明消費券可用作旅行團報名，料對提振酒店業生意作用有限。原本對消費券有期望的香港餐飲聯業協會會長黃家和，昨亦估計不少人會以消費券買機票外遊，對業界造成另一挑戰，因以往港人外遊時也有遊客生意「對沖」，促請政府盡快推出「0+0」。
檢疫酒店的士昨停止服務
另外，檢疫酒店的士服務昨亦隨「0+3」結束，的士車行車主協會永遠會長吳坤成認為，這對業界影響不大，但期望入境政策進一步放寬，吸引更多旅客來港以帶動業界生意，屆時每日生意額就有望超出檢疫酒店的士每日1,500元的津貼。至於接載確診者求診的「抗疫的士」，吳坤成稱現仍有約160輛提供服務，但需求隨醫管局推廣遙距診症而減少。
運輸及物流局表示，檢疫酒店的士昨起停止運作，涉及100輛的士，而「抗疫的士」車隊則有160輛。運輸署會繼續與的士業界監察車隊運作情況，並因應防疫政策及實際情況、需求，適時調整服務。