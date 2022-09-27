料港人消費券用作外遊 酒店業看淡生意

抵港人士入境「0+3」措施昨生效，回港毋須檢疫令港人外遊意慾大增，同日起所有指定檢疫酒店轉回一般酒店。酒店業主聯會經理陳媛妍昨稱，「0+3」對旅客吸引力不算大，但較多港人或因而外遊。她指，目前本地需求不算太大，加上部分指定檢疫酒店加入經營「宅度假」(Staycation)市場，預計業界的度假住宿生意將由目前的八至九成，跌至兩至三成。

政府周六(10月1日)派發新一期電子消費券，陳媛妍坦言由於當局表明消費券可用作旅行團報名，料對提振酒店業生意作用有限。原本對消費券有期望的香港餐飲聯業協會會長黃家和，昨亦估計不少人會以消費券買機票外遊，對業界造成另一挑戰，因以往港人外遊時也有遊客生意「對沖」，促請政府盡快推出「0+0」。