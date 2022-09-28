料疫情影響學習 學童快樂指數微跌至6.77分

何濼生(右二)指，學童快樂指數跌，或與疫情下未能跟上學習進度有關。施永青(左二)建議或加入研究學校辦學態度會否影響學童快樂度。(蘇文傑攝)

「香港學童快樂指數」按年下跌1.17%，研究人員表示跌幅已比預期小，認為和學校舉辦與「關愛、智慧、堅毅、行動」相關活動上升有關，但沉重的學業壓力抵消活動部分成效，建議校方加強關注學童學習進度，鼓勵學童明白盡全力做就足夠，而非必須考取佳績；又呼籲家長不要因應恢復面授課堂逼迫學童追進度及追成績，應鼓勵多參與活動平衡身心發展。

獲施永青基金贊助、嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所5至8月進行「香港學童快樂指數調查」，向25間中小學發放問卷，近3,500名中小學生及150名老師回覆。調查於2012年起進行，於17/18年起添加「生命教育指數」(學校舉辦與「關愛、智慧、堅毅、行動」相關活動的活動評分)。今年調查結果顯示，本年度學童快樂指數為6.77(10分滿分)，較上年度微跌0.08；而學校生命教育指數則為3.87(5分滿分)，升0.06。

負責調查的研究所所長何濼生指，本年度學童快樂指數下跌，可能與疫情下未能跟上學習進度有關，但跌幅已經比預期小，認為與學校的生命教育增加有關；研究發現，直接的授課/研究和探訪都是生命教育最奏效的方法。至於學生的快樂指數隨年齡上升而降，如認為自己非常快樂的小六學童有46.7%、只有19.75%中五生非常快樂，何稱結果是意料之內，因學童年紀漸長，要開始面對複雜的人際關係和感情。

此外，研究發現，生命教育指數愈高的中學，學生的快樂指數亦會提升，但學業壓力亦會消減快樂指數，反映沉重學業壓力會抵銷生命教育對學童快樂指數的正面作用。研究亦發現，欺凌事件多集中在低年級，當中以小四最高分；來自學業和課外活動的壓力對家庭幸福感的傷害很大，36%學童感覺學業壓力很大，15%則認為因課外活動感壓力。何稱，近年學生入學率下降，老師較易關注學生需要，建議要改變校園風氣，不應只要求學生考最高分，而是讓他們明白盡全力做就足夠。

家庭進行生命教育更有效

研究亦指出，家庭進行的生命教育比校內做更有效，如父母與孩子間多溝通和尊重孩子觀點與隱私，可令孩子更快樂。港大臨床醫學兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強醫生稱，疫情緩和社交限制放寬，呼籲家長鼓勵學童恢復面授課堂追成績的同時，更應該鼓勵孩子多參與健康的課外活動、增加社交活動，及組織家庭文娛活動等，促進孩子身心發展。

施永青基金會創辦人施永青則認為，學童快樂指數未受太大影響的原因，是港府有足夠儲備應對疫情，大部分市民生活質素未現大變化，而未有經濟負擔的年輕一輩基本上更如常生活，並建議將來的調查可加入研究學校辦學態度會否影響學童快樂指數。