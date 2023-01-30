料財赤逾千億 陳茂波預告減派糖 社協倡向基層派1萬元生活津貼

財政預算案將於下月22日發表，財政司長陳茂波預計本年度的赤字將達一千多億元，強調面對龐大財赤，「節流是必須、開源更重要」，並預告隨著社會逐步復常，一些推出多年的紓緩措施可能要調整，希望市民理解和支持。另外，新民黨早前表明反對續派消費券，黨主席葉劉淑儀質疑是否需要將有限資源，燒煙花式地派發。香港社區組織協會就呼籲政府以現金形式，向每名基層人士派發1萬元生活津貼，認為用途比電子消費券更靈活。

財政司長陳茂波繼續就新一份財政預算案展開諮詢，他昨在網誌指，疫情3年來政府支出逾6,000億元，財政收入亦減少，令2020/21年度出現歷來最高2千多億元財政赤字，本年度赤字預計也將達1千多億。

他指，如今社會步入後疫情階段，經濟肯定比去年好，擴張性財政政策收緊是無可避免，但會仔細審度如何讓市民、中小企及社會更容易承受有關調整。他表示，經濟復蘇之初，未必適宜一刀切取消所有紓緩措施，以免破壞復甦勢頭。因此，下年度的財政政策將由「相當寬鬆」的擴張性取態過渡至「中間偏鬆」，既要聚焦扶持弱勢，更要增強經濟動能及市民對經濟改善的信心；同時也要著力管控公共開支，維護市場對政府財政穩健的信心。

預告調整紓緩措施

陳茂波又提到，編製本年度財政預算案最大挑戰是面對龐大財赤，重申「節流是必須、開源更重要」，一些推出多年的紓緩措施可能要調整，但會盡可能緩減對弱勢社群的影響；對於必須壓縮開支，以至可能須分擔額外稅負，希望獲得市民的理解、體諒和支持。陳茂波連日被問到會再派發消費券時稱「現階段未有定案」，又指支持及反對的意見激烈，各有道理，又稱正如持家買餸，在環境不好時要「睇住荷包、睇餸食飯」。

葉劉：反對再燒煙花式派消費券

對於過去兩年政府都有推出消費券，不少團體和市民都期望可以「添食」，身兼行政會議召集人的葉劉淑儀則表明反對，認為經濟已逐步復甦，質疑是否需要將有限資源，燒煙花式地派發。

她昨在一個電台節目稱，消費券是逆周期措施，注入經濟刺激消費，但本港已脫離經濟萎縮，農曆新年期間食肆暢旺，加上赤字大、政府儲備大幅減少，認為市民收到消費券也只是乘搭公共交通工具、光顧超市及吃早餐，對經濟幫助好有限。她認為，資源應幫助最有需要的人，例如綜援出雙糧、公屋免租一個月等。

葉劉又指，政府去年估計未來5年的經濟增長為3％，但經常性開支的增長則介乎4.1%至4.6%，認為已違反《基本法》中量入為出、審慎理財的原則。