料防疫鬆綁通關有利花市 部分年花漲價10-20%

將軍澳新港城今日起至本月21日舉行新春花展會，是連續第17年舉辦室內年宵花市。場內提供過百款蘭花和年花，如本地蝴蝶蘭每株約178元，本地培植的新蘭花品種由每株約178元至每3株4,200元(平均每株1,400元)不等。大會更推出多款高檔花卉，包括3款分別命名為「鑽石女神」、「翩翩公子」和「名媛淑女」的日本皇室蘭花，售價為每3株4,200元。新地「The Point」會員即日起更可用積分預留名額，以8元優惠價換購一株「開運蘭」。

農曆新年將至，不少市民都會購買年花布置家居和辦公室。有商場今起率先舉辦新春花展會，發售多款年花應市，當中包括近年深受港人歡迎的本地培植日本皇室蘭花品種。有花農預計今年新春市道恢復熱鬧暢旺，營業額會較去年上升5%。而受成本上升影響，今年部分年花售價或上漲一至兩成。

蘭花大王：營業額料升5%

受惠社會復常和通關，「蘭花大王」楊小龍相信，今年市民的消費力會較去年強，營業額較去年上升5%。他解釋，往年不少在內地工作的港人都未有回港過年，預計通關將促使原在內地的港人趁機回港，相信也會買花布置一番，「開關之後一定好！」

惟他指出，受早前疫情和防疫措施影響，近年空運費都升至「天價」，一公斤運費由疫情前僅5至6元，跳升至現時的20至30元，部分成本更增加3倍。他擔心顧客未適應漲價，今年蘭花售價仍跟往年相若。「蘭花大王」兒子楊尹俊補充：「就算調整價格，都要有適應期，無可能樣樣都加，(一般打工仔)人工又唔加，所以都遷就一下大眾。」他預計每名顧客會花費1,000至2,000元。

被譽為「年花大王」的香港鮮花盆栽批發商會主席賴榮春則指，早前天氣驟冷驟熱，有助花卉生長，所以年花都「開得靚」，對今年銷情亦感樂觀，「今年突然開放(防疫措施)，無限聚令，不同行業都覺得有生意做……心情好就會買多啲花，估計人客和買花數量都會比往年多。」他更稱由於今年農曆新年較以往早，預期有市民會在開年後「買多轉花」，他也較去年「入多咗貨」。惟他指因運輸、人工等成本上漲，部分年花售價較去年增加一至兩成。