斜坡記錄冊擴至天然斜坡 一年內完成 土力處研自動化無人機巡查監察

近年發生極端天氣的次數增多，香港斜坡處處，令人關注安全狀況。土力工程處表示，本港去年發生181宗山泥傾瀉事故，不涉人命傷亡。處方去年完成2023年極端暴雨引發嚴重山泥傾瀉事故的研究結果，制定一系列措施，包括將現有的《斜坡記錄冊》由人造斜坡擴展至天然山坡，料一年內完成。此外，處方亦計劃今年內透過低空經濟「監管沙盒」試點項目，探索利用自動化無人機，在目標地區實時監測和收集數據的技術可行性。 土力處副處長(港島)岑家華表示，去年共有181宗山泥傾瀉事故，全不涉人命傷亡，較2023年的601宗少，主因是去年大暴雨次數及雨量都較少。2023年9月，香港發生500年一遇的大暴雨，土力工程處去年完成研究，並制定一系列措施。

就當日筲箕灣耀興道發生的嚴重山泥傾瀉，屬天然山坡亦無山泥傾瀉記錄，處方調查了事故原因，發現該處山坡的花崗岩有平行的剝蝕性節理結構，暴雨期間，山坡上方的天然河道和引水道犯濫，大量雨水經溢流堰沖向下坡河道，再沿岩石節理滲入山坡，令山體內的水壓增加且穩定性下降，引發山泥傾瀉。處方已識別另有3個具有類似特徵的天然山坡，有需要作下階段的詳細研究再作處理。 此外，處方亦全面審視沒有山泥傾瀉紀錄的天然山坡，將現有的《斜坡記錄冊》由人造斜坡擴展至天然斜坡，料一年內完成，新的記錄冊將記錄每個天然山坡的基本地理空間資料等，有助分析該山坡的風險。



增加天然山坡和人造斜坡維修數目 岑家華又指，將逐步增加「長遠防治山泥傾瀉計劃」的每年工作目標，包括為天然山坡進行風險緩減工程的目標由30幅增至40幅；鞏固政府人造斜坡的目標由150個增加至200個；為私人人造斜坡作安全篩選研究的目標由100個增加至130個。 就創新科技和大數據應用方面，處方將於明年透過運輸及物流局的低空經濟「監管沙盒」試點項目，探索利用自動化無人機技術，在目標工地或地區進行實時監測和收集數據的技術可行性。岑家華介紹，無人機可用於3方面，包括工程管理、斜坡監察和緊急應變；例如透過事先制定飛行路線，無人機可按照預設時間執行自動化飛行任務，對斜坡作恆常監察。

另外，處方亦會在今年雨季試行山泥傾瀉模型，更準確識別導致山泥傾瀉的因素，並提升暴雨下估算山泥傾瀉報告數目的準確性等。