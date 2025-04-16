斥美國加徵蠻橫霸道 必反噬自身 夏寶龍籲企業家要建設香港貢獻國家

昨日是第十個全民國家安全教育日，香港特區國安委早上於會展舉辦「全民國家安全教育日」開幕典禮暨主題講座。港澳辦主任夏寶龍以視像方式出席開幕典禮，並發表主旨講話；夏寶龍斥美國制裁本港官員和加徵關稅是霸道霸凌和蠻橫無恥之極；當前被美國極限打壓下，呼籲工商界和企業家要建設香港、貢獻國家，並批評背叛祖國及香港的人，永遠不會有好下場。 夏寶龍指，反修例風波的慘痛教訓，始終保持警醒、引以為戒、警鐘長鳴，「外部勢力搞亂香港、以港遏華的圖謀不會改變，也絕不可能得逞……美國對香港的遏制打壓更是無所不用其極。對6名中央駐港機構和特區官員實施所謂制裁，再次暴露其霸道霸凌的醜惡嘴臉和黔驢技窮的歇斯底里」。

一再打壓 要的不是香港的稅是命 他又稱香港是美國最大的貿易順差地，但美國依然對香港加徵關稅，簡直是蠻橫霸道、無恥之極，指美國是破壞香港人權自由、法治秩序和繁榮穩定的最大黑手，形容「它不是要我們的『稅』，而是要我們的『命』。」續謂「美國一而再、再而三對香港進行遏制打壓，換來的只能是其在香港的代理人的加速滅亡，最終必將反噬其自身。」 夏寶龍指，香港同胞素有愛國愛港優良傳統，點名讚揚已故香港銀行家莊世平，在新中國成立之初，生不懼港英當局施壓，毅然升起全香港第一面五星紅旗，以及已故全國政協副主席霍英東，抗美援朝時期，組織船隊敢於突破西方封鎖，向祖國運送戰略物資；呼籲香港人傳承愛國愛港精神，特別是面對美國等外部勢力的打壓及威逼利誘，又指「關鍵時刻出賣國家利益、替敵人搖旗吶喊的，香港同胞不答應，全國人民也不答應，絕不會有甚麼好下場，必將背負歷史的罵名。」

他續指，「在當前美國對我們極限打壓的形勢下，更需要企業家以『烈火金剛』的堅強品質建設香港、扎根香港。希望香港工商界和企業家繼續發揮推動經濟發展主力軍作用，賡續愛國愛港優良傳統；呼籲香港商界「看好香港、支持香港、投資香港，把好的資源吸引到香港、留在香港，一起為香港繁榮穩定注入更多活水」。

李家超︰香港特區全力支持國家應對挑戰 行政長官李家超致辭時亦指，美國打擊中國和香港的恣意妄為已經成為狂態；而面對美國肆無忌憚的霸權主義，各界要團結一致，集中精力辦好自己的事。香港特區全力支持國家應對美國挑戰，維護中國正當權益，維護國際公平正義。

中聯辦主任、特區國安事務顧問鄭雁雄則表示，當前香港最大的風險，是忘卻修例風波慘痛教訓、忘卻維護國家安全職責、忘卻敵對勢力亡我之心不死的危險，是錯以為向強盜求饒、送禮就能夠換來生命安全和發展空間的危險。必須牢牢記住的是，維護國家安全只有進行時，沒有完成時，也沒有局外人。